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Giriş Tarihi: 13.8.2021 14:36

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig'de 2021 yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig’de 2021 yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek sorusu, ilk hafta maçlarının başlaması ile beraber merak konusu oldu. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor konusuyla ilgili araştırmalar da yoğunluk gösterdi. TFF'nin açıklamasında, 2021 yaz transfer sezonu biteceği tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, transfer döneminin bitmesine kaç gün var? İşte, Süper Lig transfer döneminin bitiş tarihi

Süper Lig'de yeni sezon, bu hafta oynanacak olan maçlarla başlıyor. Takımlar, bir yandan da hız kesmeden transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu yönde, özellikle taraftarlar yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusuna yönelik araştırmalarını arttırdı. Taraftarların merak ettiği yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor konusuna yönelik TFF'den resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 2021 transfer sezonu bitiş tarihi duyuruldu.

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig'de 2021 yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?
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