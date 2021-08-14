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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:22 Son Güncelleme: 14.8.2021 11:32

Antalyaspor'a bir İtalyan yıldız daha! Mourinho istemedi, Davide Santon atağı...

Antalyaspor’a bir İtalyan yıldız daha! Mourinho istemedi, Davide Santon atağı...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Roma'dan İtalyan yıldız Davide Santon transfer etmek için girişimlere başladı. 30 yaşındaki sağ bek, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon planları arasında yer almıyor. Antalyaspor daha önce bir başka İtalyan yıldız Andrea Poli'yi transfer etmişti.

Antalyaspor, Roma'nın 30 yaşındaki sağ beki Davide Santon için transfer girişimlerine başladı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan sağ beki gelecek sezonki planları arasında bulundurmuyor. Antalyaspor daha önce bir başka İtalyan yıldız Andrea Poli'yi transfer etmişti.

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre, Antalyaspor İtalyan oyuncu Davide Santon'a teklif yaptı. Davide Santon, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

Davide Santon, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.

30 yaşındaki sağ bek, kariyerinde Roma dışında Inter ve Newcastle United formalarını giydi.

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Antalyaspor'a bir İtalyan yıldız daha! Mourinho istemedi, Davide Santon atağı...
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