Antalyaspor’a bir İtalyan yıldız daha! Mourinho istemedi, Davide Santon atağı...

Antalyaspor, Roma'nın 30 yaşındaki sağ beki Davide Santon için transfer girişimlerine başladı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan sağ beki gelecek sezonki planları arasında bulundurmuyor. Antalyaspor daha önce bir başka İtalyan yıldız Andrea Poli'yi transfer etmişti.
İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre, Antalyaspor İtalyan oyuncu Davide Santon'a teklif yaptı. Davide Santon, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.
Davide Santon, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.
30 yaşındaki sağ bek, kariyerinde Roma dışında Inter ve Newcastle United formalarını giydi.