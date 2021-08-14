Barcelona’ya yeni transferlerden müjde! Gerard Pique feda dedi ve...

Lionel Messi'nin ayrılığı sonrası büyük şok yaşayan Barcelona, Pique'den gelen iyi haberle moral buldu. Arjantinli yıldızı maaş bütçesine takıldığı için PSG'ye kaptıran Barça, yeni transferlerine lisans çıkaramama tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
La Liga'nın maaş limitlerine takılan İspanyol devi, Gerard Pique'nin maaşında indirimi kabul etmesiyle birlikte yeni transferler; Memphis Depay, Eric Garcia ve Rey Manaj'ın lisansları çıkardı.
3 futbolcunun adı da La Liga'ya bildirildi ve yarın oynanacak Real Sociedad mücadelesinde forma giymelerinin önünde engel kalmadı.
Koeman'ın şans vermesi durumunda Depay, Eric Garcia ve Rey Manaj Barcelona formasını giyebilecek.