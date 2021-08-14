Eski dostlar Beşiktaş’ta buluşuyor! Josef ve Nkoudou rol oynadı: Teixeria ve Batshuayi kartal oldu...

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Nkoudou, Atiba ve Larin kaydetti. Beşiktaş, bu sezon yaptığı transferlerle eski dostları yeniden bir araya topladı.