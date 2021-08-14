Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eski dostlar Beşiktaş'ta buluşuyor! Josef ve Nkoudou rol oynadı: Teixeria ve Batshuayi kartal oldu...
Giriş Tarihi: 14.8.2021 10:26 Son Güncelleme: 14.8.2021 10:46

Eski dostlar Beşiktaş'ta buluşuyor! Josef ve Nkoudou rol oynadı: Teixeria ve Batshuayi kartal oldu...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Eski dostlar Beşiktaş’ta buluşuyor! Josef ve Nkoudou rol oynadı: Teixeria ve Batshuayi kartal oldu...

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılarda yapılan transferler sonrası daha önce aynı takımda oynamış bazı yıldız futbolcular Beşiktaş'ta yeniden bir araya geldiler.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Nkoudou, Atiba ve Larin kaydetti. Beşiktaş, bu sezon yaptığı transferlerle eski dostları yeniden bir araya topladı.

JOSEF TEIXERIA'NIN GELMESİNDE ROL OYNADI!

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeria, transferinde önemli rol oynayan Vasco Da Gama'dan eski takım arkadaşı Josef De Souza ile birlikte yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.

SALİH VE LJAJIC ROMA'DAN SONRA BEŞİKTAŞ'TA!

Alanyaspor'dan transfer edilen Salih Uçan ise Roma'dan eski takım arkadaşı Adem Ljajic ile Beşiktaş'ta yeniden buluştu.

NKOUDOU BATSHUAYI'Yİ İKNA ETTİ!

Siyah-beyazlıların golcü transferinde Chelsea'den anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, ise Marsilya'dan takım arkadaşı olan Kevin Nkoudou ile Siyah-beyazlı formayı giyecek.

Nkoudou da tıpkı Josef de Souza gibi bu transferde eski takım arkadaşını ikna ederek Beşiktaş'a getirmek için önemli rol oynadı.

ESKİ FENERBAHÇELİ 4 İSİM BEŞİKTAŞ'TA!

Fenerbahçe'nin 4 eski futbolcusu da bu sezon Beşiktaş forması terletecek.

Siyah-beyazlıların Başakşehir'den kadrosuna kattığı 32 yaşındaki kaleci Mert Günok'un yanı sıra Mehmet Topal, Salih Uçan ve Josef de Souza yeni sezonda Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

Ayrıca Mert Günok ve Mehmet Topal geçen sezon da Medipol Başakşehir'de birlikte oynadılar.

WELINTON VE N'SAKALA'DAN SONRA SALİH UÇAN

Siyah-beyazlıların geçen sezonun başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton ve N'Sakala ile birlikte Salih Uçan da Akdeniz ekibinde 2 isimle forma giydi.

Messi'nin PSG'ye transferinde de Neymar'ın etkisi olduğu iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
ABD ve Birleşmiş Milletler'den son dakika Afganistan açıklaması! Operasyon resmen başladı
Son dkaika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlılardan çifte transfer bombası! David Luiz...
SON DAKİKA - ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte güncel Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski dostlar Beşiktaş'ta buluşuyor! Josef ve Nkoudou rol oynadı: Teixeria ve Batshuayi kartal oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA