Fenerbahçe kafilesi, Adana’ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21:45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.

