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Giriş Tarihi: 14.8.2021 23:32

Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

Fenerbahçe kafilesi, Adana’ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana’da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21:45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.

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Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti
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