Hatayspor-Kasımpaşa maçında beraberlik golü geldi! -CANLI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci yarı oynanıyor ve Hatayspor beraberlik golünü buldu.
CANLI SKOR / Hatayspor 1-1 Kasımpaşa
GOL: 18' Eysseric, 72' Saba Lobjanizde
İLK YARIDAN DAKİKALAR
13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa'nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.
20. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.
45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.