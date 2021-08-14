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Giriş Tarihi: 14.8.2021 23:13 Son Güncelleme: 14.8.2021 23:21

Hatayspor-Kasımpaşa maçında beraberlik golü geldi! -CANLI-

AA
Hatayspor-Kasımpaşa maçında beraberlik golü geldi! -CANLI-

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu maçta Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçta beraberlik golü geldi. Hatayspor'da önemli isimler yok. Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan maç öncesi, Boupendza'nın başka kulüple anlaştığını açıkladı. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci yarı oynanıyor ve Hatayspor beraberlik golünü buldu.

CANLI SKOR / Hatayspor 1-1 Kasımpaşa

GOL: 18' Eysseric, 72' Saba Lobjanizde

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa'nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.

45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Hatayspor-Kasımpaşa maçında beraberlik golü geldi! -CANLI-
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