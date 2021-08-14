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Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:14

Reagy Ofosu resmen Bursaspor’da!

İHA
Reagy Ofosu resmen Bursaspor’da!

Bursaspor Kulübü, bir yeni transferini daha resmen açıkladı. Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki Gana asıllı Alman kanat Reagy Ofosu transferini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, anlaştığı oyuncuları bir bir resmiyete dökmeye başladı. Bursaspor Kulübü, Gana asıllı Alman futbolcu Reagy Ofosu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Geçen sezon Universitatea Craiova'da kanat oyuncusu olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun, paylaşılan videoda Bursa'ya özgü olan pideli köfte yediği görülüyor. Bursaspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda "Ailemize Hoş Geldin Reagy Ofosu" ifadelerine yer verildi.

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Reagy Ofosu resmen Bursaspor’da!
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