Son dakika: Messi PSG’de tüm dengeleri değiştirdi! Real Madrid ve Mbappe...

PSG'den yıllık 35 milyon euro kazanacağı iddia edilen Messi, takımın yıldız isimleri Mbappe ve Neymar'ı geride bıraktı. İlginin Messi'ye kaymasından rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtilen Mbappe için ise Real Madrid'in devreye girdiği yazılıyor.