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Giriş Tarihi: 14.8.2021 10:33 Son Güncelleme: 14.8.2021 10:37

Son dakika: Messi PSG'de tüm dengeleri değiştirdi! Real Madrid ve Mbappe...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Messi PSG’de tüm dengeleri değiştirdi! Real Madrid ve Mbappe...

Son dakika... Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi kadrosuna katarak futbol dünyasında büyük yankı uyandıran PSG'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma ve Messi'yle adeta yıldızlar karması olan Fransız devinin yeni hedefi ise Mbappe'yi elinde tutmak. Arjantinli süperstarın transferinden mutsuz olduğu ifade edilen 22 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'in 120 milyon euro önerdiği ifade ediliyor. Gelecek sezon serbest kalacak olan Mbappe'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Fransız devi PSG, Lionel Messi'yi kadrosuna katarak yılın transferine imza attı. Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat üzerinde anlaşma sağlayamayan Arjantinli yıldız, çarpıcı bir karara imza atarak Fransız devinin yolunu tuttu.

PSG camiasında adeta yer yerinden oynarken, bir ismin ise mutsuz olduğu gündeme geldi. 22 yaşındaki Fransız golcü Mbappe'nin Messi'nin gelişinden rahatsız olduğu ifade ediliyor.

PSG'den yıllık 35 milyon euro kazanacağı iddia edilen Messi, takımın yıldız isimleri Mbappe ve Neymar'ı geride bıraktı. İlginin Messi'ye kaymasından rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtilen Mbappe için ise Real Madrid'in devreye girdiği yazılıyor.

Cadana SER'in haberine göre Real Madrid, Paris St-Germain'in 22 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe için 120 milyon euro teklif vermeye hazırlanıyor.

Mbappe'nin gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor ve yeni kontrat imzalamazsa serbest kalacak. PSG ise Mbappe'yi takımda tutmak istiyor. Yıldızlar topluluğunu kuran Fransız devi, Neymar, Messi ve Mbappe ile Devler Ligi'ni kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan 22 Fransız golcünün ise Real Madrid'e gitmek istediği uzun süredir gündemdeydi. Messi'nin transferi sonrası ise bu sürecin hızlanabileceği belirtiliyor.

Ancak diğer taraftan PSG'nin kesinlikle satmayacağı isimlerden birinin Mbappe olduğu Fransız basınında yer aldı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre PSG yönetimi; Messi, Neymar, Mbappe, Marquinhos, Verratti ve Di Maria dışında her oyuncuyu satmaya hazır.

Ekonomik olarak büyük bir yük altına giren Fransız devi, bazı yıldızlarını satarak bütçe oluşturmak istiyor.

Real Madrid, PSG ve Mbappe üçgeninde gelecek günlerde neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

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