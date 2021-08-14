Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: PSG'den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe
Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:23 Son Güncelleme: 14.8.2021 11:40

Son dakika: PSG'den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

Son dakika haberi... PSG, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Lionel Messi'yi kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vurdu. Cristiano Ronaldo'yu da alacağı iddia edilen Fransız devi, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

PSG, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Lionel Messi'yi kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vurdu. Cristiano Ronaldo'yu da alacağı iddia edilen Fransız devi, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

PSG geçen sezon Ligue'i milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e kaptırmıştı.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

AL-KHELAIFI TRANSFERDE GÖZÜNÜ KARARTTI

Fransız devi Şampiyonlar Ligi'ne ise Manchester City'e iki maç sonunda elenerek yarı finalde elenmişti.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi yeni sezon öncesi özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için transferde gözünü kararttı.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

WIJNALDUM, HAKIMI, RAMOS VE DONNARUMMA PSG'DE

Önce Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katan Fransızlar, ardından Achraf Hakimi için Inter'e 60 milyon Euro ödedi.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

Real Madrid'in yıllarca kaptanlığını yapan Sergio Ramos transferini 8 Temmuz'da açıklayan PSG, 1 hafta sonra da EURO 2020'de turnuvanın oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

SON BOMBA LIONEL MESSI OLDU

PSG son bombasını ise 4 gün önce birçoklarına göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi'yi kadrosuna katarak patlattı.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

Ancak hem Fransız hem de Avrupa basınında çıkan haberlere göre; PSG bu dev transferlerine devam edecek.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

MBAPPE GİDERSE, RONALDO PSG'E GELECEK

Fransız devinin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi durumunda Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacağı ifade ediliyor.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

Paris Saint Germain ile ilgili son transfer iddiası ise İtalya'dan geldi.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

GÜNDEME GELEN SON İSİM KOULIBALY OLDU

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; PSG, Sergio Ramos'un uzun süreli sakatlığı sebebiyle gözünü Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly'e dikti.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

30 yaşındaki Senegalli stoper, Napoli'ye 2014 yılında 7.7 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Koulibaly, Napoli formasıyla çıktığı 283 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

Haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Koulibaly'e 50 milyon Euro değer biçtiği ancak transferin daha az bir rakama bitebileceği kaydedildi.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

NAPOLI'NIN ALTERNATİFİ MARCO SENESI

Napoli'nin ise Koulibaly'i PSG'e satması durumunda Feyenoord'dan Arjantinli stoper Marcos Senesi'yi transfer edeceği belirtildi.

Son dakika: PSG’den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe

Haberde son olarak Napoli'nin Senesi için 15 milyon Euro isteyen Feyenoord ile pazarlıklarını sürdürdüğünün altı çizildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlılardan çifte transfer bombası! David Luiz...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası hakeme eleştiri! 'Zorbay Küçük oyundan atamadı...'
Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
ABD ve Birleşmiş Milletler'den son dakika Afganistan açıklaması! Operasyon resmen başladı
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: PSG'den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA