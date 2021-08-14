PSG, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Lionel Messi'yi kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vurdu. Cristiano Ronaldo'yu da alacağı iddia edilen Fransız devi, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
PSG geçen sezon Ligue'i milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e kaptırmıştı.
AL-KHELAIFI TRANSFERDE GÖZÜNÜ KARARTTI
Fransız devi Şampiyonlar Ligi'ne ise Manchester City'e iki maç sonunda elenerek yarı finalde elenmişti.
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi yeni sezon öncesi özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için transferde gözünü kararttı.
Real Madrid'in yıllarca kaptanlığını yapan Sergio Ramos transferini 8 Temmuz'da açıklayan PSG, 1 hafta sonra da EURO 2020'de turnuvanın oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
SON BOMBA LIONEL MESSI OLDU
PSG son bombasını ise 4 gün önce birçoklarına göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi'yi kadrosuna katarak patlattı.
Ancak hem Fransız hem de Avrupa basınında çıkan haberlere göre; PSG bu dev transferlerine devam edecek.
MBAPPE GİDERSE, RONALDO PSG'E GELECEK
Fransız devinin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi durumunda Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacağı ifade ediliyor.
Paris Saint Germain ile ilgili son transfer iddiası ise İtalya'dan geldi.
GÜNDEME GELEN SON İSİM KOULIBALY OLDU
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; PSG, Sergio Ramos'un uzun süreli sakatlığı sebebiyle gözünü Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly'e dikti.
30 yaşındaki Senegalli stoper, Napoli'ye 2014 yılında 7.7 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Koulibaly, Napoli formasıyla çıktığı 283 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Koulibaly'e 50 milyon Euro değer biçtiği ancak transferin daha az bir rakama bitebileceği kaydedildi.
NAPOLI'NIN ALTERNATİFİ MARCO SENESI
Napoli'nin ise Koulibaly'i PSG'e satması durumunda Feyenoord'dan Arjantinli stoper Marcos Senesi'yi transfer edeceği belirtildi.
Haberde son olarak Napoli'nin Senesi için 15 milyon Euro isteyen Feyenoord ile pazarlıklarını sürdürdüğünün altı çizildi.