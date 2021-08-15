Uruguay basını, sarı-kırmızılıların Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Brian Ocampo'yu transfer etmek istediğini öne sürdü. Haberde Cimbom'un, Uruguaylı genç futbolcu için kulübüne 8 milyon dolar teklif ettiği belirtildi.
NELSSON İÇİN KRİTİK SAATLER!
Bu arada Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya alınan Victor Nelsson'da lisans problemi yaşanıyor. Nelsson'un takıma katılmasıyla birlikte yabancı sayısı 16'ya yükseldi. İki oyuncunun gönderilmesi gerekiyor.
Omar'ın lisansı çıkartılmazken, gözler de Ozornwafor ve Sekidika'da. İki oyuncudan birinin hemen gönderilmesi için çalışılırken, biri ile yollar ayrılırsa Nelsson, Giresun maçında kadroya dahil edilecek.
MBAYE DIAGNE: BENİ SEVİN
Öte yandan PSV ve St. Johnstone maçlarında ağları havalandıran Mbaye Diagne, teknik heyet ve yönetimin kafasını karıştırırken dün de yaptığı paylaşım ile herkese mesaj verdi.
Senegalli golcü, "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı.