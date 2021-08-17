SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Giresunspor-Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao için zehir zemberek ifadeler kullandılar. Usta isimlerden Erman Toroğlu, yaşanan kavgadan Fatih Terim'i de sorumlu tuttu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
AHMET ÇAKAR - İLK UÇAKLA ÜLKESİNE GÖNDERİN
Marcao; iyi oyuncu olabilirsin, kariyerin de iyi olabilir ama sen adam filan değilsin... Sen bu saatten sonra utanmaz bir eski futbolcusun artık! Takım arkadaşına, ortada hiçbir şey yokken önce kafa atıyorsun, ardından da yumrukluyorsun.
Küfür etsem suç işlerim... Yabancılığından dem vursam 'Irkçılık yapıyor' derler. Ama senin yaptığın Türk Ceza Kanunu'na göre de suç...Ortada fol yok yumurta yok, gencecik pırıl pırıl Kerem'i sahada parçalıyorsun. Kerem'in anası babası var, arkadaşları var, geleceği var.
Ama en önemlisi de üzerinde asırlık Galatasaray forması var. Kurallar çok açık! Bir oyuncunun sadece rakibi değil kendi taraftarını, rakip taraftarı, kendi takım arkadaşını hatta top toplayıcı çocuğu bile darp etmesi kırmızı kart nedenidir. Karar yüzde yüz doğru.
Fatih Terim haklı olarak uyanıklık yaptı. Olayları gördü, hakem VAR'a gitmeden Marcao'yu değiştirmeyi düşündü. Ama olmaz tabii ki... Hakem VAR davetini aldı, Marcao'nun yaptığı rezillikleri gördü ve haklı olarak oyundan attı. Marcao'nun Galatasaray'la ilişkisi bugünden tezi yok kesilmelidir.
Yıllar önce Melo-Riera olayı vardı ama söz konusu olay, kapalı kapılar ardında, idman sonrası antrenman tesislerinde gerçekleşmişti. Dün geceki skandal, milyonlarca vatandaşın gözleri önünde yaşandı. Zaten ceza kurulu yakışanı yapmalıdır. En az 8 maç ceza verilmeli.
Ama Burak Elmas, gerçekten Galatasaray'ın başkanı olmak istiyorsa bugün haklı nedenle Marcao'nun sözleşmesini feshetmeli. Mümkünse ilk uçakla da ülkesine postalanmalıdır. Eğer Terim ya da başkaları, "Bu oyuncu bize lazım, stoperimiz yok, şu yok, bu yok" derlerse bilin ki onlar da dün geceki çocuğa şiddet suçuna ortak olmuşlardır. Dün gece Giresun gibi şirin bir şehirde çocuğa şiddet suçu tüm unsurlarıyla gerçekleşmiştir.
ERMAN TOROĞLU - YAPTIĞI HAREKETLER AHLAKSIZCA
Dört büyük takımı da seyrettim. Türkiye şartlarında Beşiktaş'la Trabzonspor bence sınıfı geçtiler. İyi hazırlanmışlar, bir şekilleri var. Daha da önemlisi seyir zevki veriyorlar. Hem kendileri oynadıkları futboldan keyif alıyorlar hem seyredenler... Fenerbahçe henüz emekliyor. Nasıl olacakları 5, 6. haftadan sonra belli olur. Galatasaray iyi işler de yapıyor, kötü işler de.
Ama haftanın en çirkin ve rezalet görüntüsünü Galatasaraylı Marcao verdi. Gencecik çocuğa yaptığı hareketler resmen ahlaksızcaydı. Tabii bunun sorumlusu yalnız Marcao değil. Sen; yani Fatih Terim…
Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la yaptığı özel maçta aynı haltları yapan Marcao'yu kamuoyundan kaçırırsan, o maçın hakemi kimse, o da görmezden gelirse dün geceki olay da zaten olur.
Sarı-kırmızılılarda eğer Feghouli istediği yerde oynatılır, arkadaşları da ona yardım ederse Galatasaray iş yapar. Feghouli, Galatasaray'dan aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Ama diyorlar ki "Çok para alıyormuş." Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda Feghouli'nin büyük payı var. Yani Feghouli aldığı parayı çıkartmış durumda. Galatasaray Falcao'ya baksın...
Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır. Diagne kadar kötü penaltı atan bir futbolcuyu az gördüm. Ama o da akıllanmadı, habire topun başına geçiyor atmak için. Ama aynı Diagne santrforda başarılı oluyor, faydalı işler yapıyor. 4 maçın hakemleri arasında bir tek Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ı beğendim. Giresun zemini hariç seyrettiğim statların hiçbirinin zeminini de beğenmedim. O statlara sahip olan kulüpler ayıp ediyorlar.
LEVENT TÜZEMEN - FATİH TERİM BUNUN HESABINI SORMALI
Giresun'da geceye damga vuran olay Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e önce kafa atması, sonra da eliyle iteklemesiydi. Bu çirkinlik karşısında Marcao'ya disiplin cezası uygulanmalıdır. Terim de tüm Türkiye'nin gördüğü bu rezilliğin hesabını Marcao'dan sormalıdır. Eğer soramazsa otoritesi sarsılır, takımda Marcao'ya karşı cephe oluşur.
Maça gelince; Diagne'ye ister egoist deyin, isterse gamsız yakıştırmasını ama adamın kartvizitinde 'golcü' yazıyor. Diagne gol atıyor, penaltı yaptırıyor ve penaltı da kaçırıyor ancak pozisyonları iyi takip ediyor. Galatasaray'ın ilk golü Diagne'nin takipçiliğiyle geldi. Kazanılan ikinci penaltıda Diagne, Giresun savunmasına kendini unutturup ofsayta düşmeden topla buluştu ve şut atacağı sırada rakibi tarafından indirildi.
Bu pozisyonda saçma olan Sivas'taki kupa maçından bu yana her Galatasaray maçında 'arıza' yapmaya özen gösteren yardımcı hakem Erdinç Sezertan, bir metre geriden çıkan Diagne'ye ofsayt bayrağı kaldırdı. Aynı hakem Rize'de maalesef Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi 2 metre ofsayt olan Rizeli oyuncu için bayrağını kaldırmamıştı.Galatasaray ilk gole kadar Giresunspor'un alan savunmasını aşamadı.
Kanatlardan hücum etmeyi sadece iki bek Aanholt ile Boey'e bırakmak gol üretmek için yeterli olmaz. Hücuma çabuk çıkan, çalım becerisi olan ve savunmaya hızla dönen Boey'i beğendim. Aaanholt tekniği ve topa hükmetmesi kusursuz ama araya bırakmak istediği toplarda daha garantili oynamalı. Berkan-Taylan ikilisi orta alanda baskı yiyince topu etkili pasa dönüştürmekte zorlandı. Ancak rakip savunma arkasına doğru koşu yapan Feghouli'ye Taylan'ın attığı pas mükemmeldi.
BÜLENT TİMURLENK - PROFESYONEL DRAM
Profesyonel futbolu, çocukluk ve gençliğinde, hatta iş sonrası halı sahada oynadığımız oyundan ayıran çok fark var da özetle ilk akla gelenler: İyi çalışacaksınız. Taktik disiplininiz olacak. Oynadığınız takım oyunu... Siz hata yaptığınızda arkadaşınız yardıma koşacak, bir sonraki pozisyonda siz yetişeceksiniz. Vücudunuza iyi bakacaksınız, iyi besleneceksiniz. Kaybettiğinizde kafanız düşmeyecek, kazandığınızda bir sonraki maçın 0-0 başladığını unutmayacaksınız.
Yılın 11 ayını birlikte geçirdiğiniz takım arkadaşlarınız aileniz olacak, küçüklere yol göstereceksiniz. Milyonların önünde oynadığınız bu oyunda sertlik var, sakatlanabilir, sakatlayabilirsiniz ama hareketlerinizde kasıt olmayacak. Sizin ekmek tekneniz, rakibinizin de ekmek teknesi. Akıl sağlığına dikkat edeceksiniz. Kariyerinizde basamakları çıktıkça, hedefler büyüdükçe, zirveye yaklaştıkça oksijen azalacak, bazen kendinizi yalnız hissedeceksiniz ama bütün bunlarla baş edebilmek için yıllarınızı verdiniz. Bunun için milyonlar kazanıyorsunuz.
Sizden istenen sadece iyi futbol değil, sizleri milyonlarca insan, çocuk izliyor, onların rol modelisiniz. Profesyonelsiniz, sahada kimseyi dövemezsiniz. Bunu yaparsanız kale çizgisinden 100 top çıkarsanız da 50 kafa golü atsanız da size o maç ı hatırlatırlar. Marcao'nun, Kerem'in bedenine vurduğu darbeler aslında kendi kariyerini paramparça eden bir profesyonelin dramıdır.
Cezaların en büyüğü neyse federasyon da kulübü de verir ama benim aklımda Marcao iyi insan olarak kalmayacak. İyi bir stoper mi değil mi, bunun artık önemi yok. Galatasaray ligin ilk maçında iki golle devreye rahat gitti.. İkinci yarıda futbolu hatırlayan var mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL - HEMEN KOVUN
Maça ne yazık ki Marcao'nun büyük terbiyesizliği damga vurdu. Sahada genç arkadaşını kafa ve yumruklarla dövdü. Ne yazık ki iki dakika süren bu eylemi, hakem Erkan Özdamar ancak VAR uyarısıyla teşhis edebildi. Bu olay kesinlikle daha önceki yıllarda yaşanan Melo-Riera olayına benzemez. Hemen Marcao'nun kovulması lazım.
Gelelim maça... Galatasaray dün Giresunspor'un sunduğu büyük taktik yanlışı ancak 30. dakikada çözebildi. Giresunspor karşı alanın ortasında ve santranın 10 metre gerisinde 10 kişilik bir tek blog oluşturmuş, kontrolsüz bir pres ve kontrolsüz bir tempo sahaya yansıtıyordu. Eğer Galatasaray çabuk uzun toplar denese, bu yanlış taktiği daha çabuk çözerdi.
Ama pas yaparak üçüncü bölgeye yerleşmek isteyince, Giresun'un öndeki defans bloğu da geriye dönme fırsatı yakalıyordu. Nihayet 30. dakikada Taylan uyandı, kendi alanından kaptığı topu, defans bloğunun arkasına bıraktığı genişliğe atınca G.Saray golü buldu. Ondan sonra bir penaltı kaçtı, sonra da ikinci penaltıyla birlikte gelen kırmızı kartla maç bitmişti.
Fizik açıdan hazır olduğu zaman Feghouli'nin önemli bir oyuncu olduğu unutulmamalı. Cicaldau, teknik açıdan olumlu sinyaller verdi. Takımda yine en büyük dinamizm her zamanki gibi Taylan'daydı. Van Aanholt da biraz daha kendine gelmiş gibiydi
Penaltıda gösterilen kırmızı kart doğruydu çünkü bariz gol şansındaki oyuncuyu topla oynama imkânınız olmadan engellemek için yaptığınız hareket kırmızıyı gerektiriyor.