Ama Burak Elmas, gerçekten Galatasaray'ın başkanı olmak istiyorsa bugün haklı nedenle Marcao'nun sözleşmesini feshetmeli. Mümkünse ilk uçakla da ülkesine postalanmalıdır. Eğer Terim ya da başkaları, "Bu oyuncu bize lazım, stoperimiz yok, şu yok, bu yok" derlerse bilin ki onlar da dün geceki çocuğa şiddet suçuna ortak olmuşlardır. Dün gece Giresun gibi şirin bir şehirde çocuğa şiddet suçu tüm unsurlarıyla gerçekleşmiştir.