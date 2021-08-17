Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'daki kavga sonrası Fatih Terim'e sert sözler! "Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao'yu..."
Giriş Tarihi: 17.8.2021 07:04 Son Güncelleme: 17.8.2021 07:05

Son dakika: Galatasaray'daki kavga sonrası Fatih Terim'e sert sözler! "Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao'yu..."

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Son dakika haberi... Giresunspor-Galatasaray maçının 60. dakikasında Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Marcao için zehir zemberek ifadeler kullandılar. Usta isimlerden Erman Toroğlu, yaşanan kavgadan Fatih Terim'i de sorumlu tuttu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Giresunspor-Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao için zehir zemberek ifadeler kullandılar. Usta isimlerden Erman Toroğlu, yaşanan kavgadan Fatih Terim'i de sorumlu tuttu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

AHMET ÇAKAR - İLK UÇAKLA ÜLKESİNE GÖNDERİN

Marcao; iyi oyuncu olabilirsin, kariyerin de iyi olabilir ama sen adam filan değilsin... Sen bu saatten sonra utanmaz bir eski futbolcusun artık! Takım arkadaşına, ortada hiçbir şey yokken önce kafa atıyorsun, ardından da yumrukluyorsun.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Küfür etsem suç işlerim... Yabancılığından dem vursam 'Irkçılık yapıyor' derler. Ama senin yaptığın Türk Ceza Kanunu'na göre de suç...Ortada fol yok yumurta yok, gencecik pırıl pırıl Kerem'i sahada parçalıyorsun. Kerem'in anası babası var, arkadaşları var, geleceği var.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Ama en önemlisi de üzerinde asırlık Galatasaray forması var. Kurallar çok açık! Bir oyuncunun sadece rakibi değil kendi taraftarını, rakip taraftarı, kendi takım arkadaşını hatta top toplayıcı çocuğu bile darp etmesi kırmızı kart nedenidir. Karar yüzde yüz doğru.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Fatih Terim haklı olarak uyanıklık yaptı. Olayları gördü, hakem VAR'a gitmeden Marcao'yu değiştirmeyi düşündü. Ama olmaz tabii ki... Hakem VAR davetini aldı, Marcao'nun yaptığı rezillikleri gördü ve haklı olarak oyundan attı. Marcao'nun Galatasaray'la ilişkisi bugünden tezi yok kesilmelidir.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Yıllar önce Melo-Riera olayı vardı ama söz konusu olay, kapalı kapılar ardında, idman sonrası antrenman tesislerinde gerçekleşmişti. Dün geceki skandal, milyonlarca vatandaşın gözleri önünde yaşandı. Zaten ceza kurulu yakışanı yapmalıdır. En az 8 maç ceza verilmeli.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Ama Burak Elmas, gerçekten Galatasaray'ın başkanı olmak istiyorsa bugün haklı nedenle Marcao'nun sözleşmesini feshetmeli. Mümkünse ilk uçakla da ülkesine postalanmalıdır. Eğer Terim ya da başkaları, "Bu oyuncu bize lazım, stoperimiz yok, şu yok, bu yok" derlerse bilin ki onlar da dün geceki çocuğa şiddet suçuna ortak olmuşlardır. Dün gece Giresun gibi şirin bir şehirde çocuğa şiddet suçu tüm unsurlarıyla gerçekleşmiştir.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

ERMAN TOROĞLU - YAPTIĞI HAREKETLER AHLAKSIZCA

Dört büyük takımı da seyrettim. Türkiye şartlarında Beşiktaş'la Trabzonspor bence sınıfı geçtiler. İyi hazırlanmışlar, bir şekilleri var. Daha da önemlisi seyir zevki veriyorlar. Hem kendileri oynadıkları futboldan keyif alıyorlar hem seyredenler... Fenerbahçe henüz emekliyor. Nasıl olacakları 5, 6. haftadan sonra belli olur. Galatasaray iyi işler de yapıyor, kötü işler de.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Ama haftanın en çirkin ve rezalet görüntüsünü Galatasaraylı Marcao verdi. Gencecik çocuğa yaptığı hareketler resmen ahlaksızcaydı. Tabii bunun sorumlusu yalnız Marcao değil. Sen; yani Fatih Terim

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la yaptığı özel maçta aynı haltları yapan Marcao'yu kamuoyundan kaçırırsan, o maçın hakemi kimse, o da görmezden gelirse dün geceki olay da zaten olur.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Sarı-kırmızılılarda eğer Feghouli istediği yerde oynatılır, arkadaşları da ona yardım ederse Galatasaray iş yapar. Feghouli, Galatasaray'dan aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Ama diyorlar ki "Çok para alıyormuş." Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda Feghouli'nin büyük payı var. Yani Feghouli aldığı parayı çıkartmış durumda. Galatasaray Falcao'ya baksın...

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır. Diagne kadar kötü penaltı atan bir futbolcuyu az gördüm. Ama o da akıllanmadı, habire topun başına geçiyor atmak için. Ama aynı Diagne santrforda başarılı oluyor, faydalı işler yapıyor. 4 maçın hakemleri arasında bir tek Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ı beğendim. Giresun zemini hariç seyrettiğim statların hiçbirinin zeminini de beğenmedim. O statlara sahip olan kulüpler ayıp ediyorlar.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

LEVENT TÜZEMEN - FATİH TERİM BUNUN HESABINI SORMALI

Giresun'da geceye damga vuran olay Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e önce kafa atması, sonra da eliyle iteklemesiydi. Bu çirkinlik karşısında Marcao'ya disiplin cezası uygulanmalıdır. Terim de tüm Türkiye'nin gördüğü bu rezilliğin hesabını Marcao'dan sormalıdır. Eğer soramazsa otoritesi sarsılır, takımda Marcao'ya karşı cephe oluşur.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Maça gelince; Diagne'ye ister egoist deyin, isterse gamsız yakıştırmasını ama adamın kartvizitinde 'golcü' yazıyor. Diagne gol atıyor, penaltı yaptırıyor ve penaltı da kaçırıyor ancak pozisyonları iyi takip ediyor. Galatasaray'ın ilk golü Diagne'nin takipçiliğiyle geldi. Kazanılan ikinci penaltıda Diagne, Giresun savunmasına kendini unutturup ofsayta düşmeden topla buluştu ve şut atacağı sırada rakibi tarafından indirildi.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Bu pozisyonda saçma olan Sivas'taki kupa maçından bu yana her Galatasaray maçında 'arıza' yapmaya özen gösteren yardımcı hakem Erdinç Sezertan, bir metre geriden çıkan Diagne'ye ofsayt bayrağı kaldırdı. Aynı hakem Rize'de maalesef Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi 2 metre ofsayt olan Rizeli oyuncu için bayrağını kaldırmamıştı.Galatasaray ilk gole kadar Giresunspor'un alan savunmasını aşamadı.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Kanatlardan hücum etmeyi sadece iki bek Aanholt ile Boey'e bırakmak gol üretmek için yeterli olmaz. Hücuma çabuk çıkan, çalım becerisi olan ve savunmaya hızla dönen Boey'i beğendim. Aaanholt tekniği ve topa hükmetmesi kusursuz ama araya bırakmak istediği toplarda daha garantili oynamalı. Berkan-Taylan ikilisi orta alanda baskı yiyince topu etkili pasa dönüştürmekte zorlandı. Ancak rakip savunma arkasına doğru koşu yapan Feghouli'ye Taylan'ın attığı pas mükemmeldi.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

BÜLENT TİMURLENK - PROFESYONEL DRAM

Profesyonel futbolu, çocukluk ve gençliğinde, hatta iş sonrası halı sahada oynadığımız oyundan ayıran çok fark var da özetle ilk akla gelenler: İyi çalışacaksınız. Taktik disiplininiz olacak. Oynadığınız takım oyunu... Siz hata yaptığınızda arkadaşınız yardıma koşacak, bir sonraki pozisyonda siz yetişeceksiniz. Vücudunuza iyi bakacaksınız, iyi besleneceksiniz. Kaybettiğinizde kafanız düşmeyecek, kazandığınızda bir sonraki maçın 0-0 başladığını unutmayacaksınız.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Yılın 11 ayını birlikte geçirdiğiniz takım arkadaşlarınız aileniz olacak, küçüklere yol göstereceksiniz. Milyonların önünde oynadığınız bu oyunda sertlik var, sakatlanabilir, sakatlayabilirsiniz ama hareketlerinizde kasıt olmayacak. Sizin ekmek tekneniz, rakibinizin de ekmek teknesi. Akıl sağlığına dikkat edeceksiniz. Kariyerinizde basamakları çıktıkça, hedefler büyüdükçe, zirveye yaklaştıkça oksijen azalacak, bazen kendinizi yalnız hissedeceksiniz ama bütün bunlarla baş edebilmek için yıllarınızı verdiniz. Bunun için milyonlar kazanıyorsunuz.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Sizden istenen sadece iyi futbol değil, sizleri milyonlarca insan, çocuk izliyor, onların rol modelisiniz. Profesyonelsiniz, sahada kimseyi dövemezsiniz. Bunu yaparsanız kale çizgisinden 100 top çıkarsanız da 50 kafa golü atsanız da size o maç ı hatırlatırlar. Marcao'nun, Kerem'in bedenine vurduğu darbeler aslında kendi kariyerini paramparça eden bir profesyonelin dramıdır.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Cezaların en büyüğü neyse federasyon da kulübü de verir ama benim aklımda Marcao iyi insan olarak kalmayacak. İyi bir stoper mi değil mi, bunun artık önemi yok. Galatasaray ligin ilk maçında iki golle devreye rahat gitti.. İkinci yarıda futbolu hatırlayan var mı?

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

ÖMER ÜRÜNDÜL - HEMEN KOVUN

Maça ne yazık ki Marcao'nun büyük terbiyesizliği damga vurdu. Sahada genç arkadaşını kafa ve yumruklarla dövdü. Ne yazık ki iki dakika süren bu eylemi, hakem Erkan Özdamar ancak VAR uyarısıyla teşhis edebildi. Bu olay kesinlikle daha önceki yıllarda yaşanan Melo-Riera olayına benzemez. Hemen Marcao'nun kovulması lazım.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Gelelim maça... Galatasaray dün Giresunspor'un sunduğu büyük taktik yanlışı ancak 30. dakikada çözebildi. Giresunspor karşı alanın ortasında ve santranın 10 metre gerisinde 10 kişilik bir tek blog oluşturmuş, kontrolsüz bir pres ve kontrolsüz bir tempo sahaya yansıtıyordu. Eğer Galatasaray çabuk uzun toplar denese, bu yanlış taktiği daha çabuk çözerdi.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Ama pas yaparak üçüncü bölgeye yerleşmek isteyince, Giresun'un öndeki defans bloğu da geriye dönme fırsatı yakalıyordu. Nihayet 30. dakikada Taylan uyandı, kendi alanından kaptığı topu, defans bloğunun arkasına bıraktığı genişliğe atınca G.Saray golü buldu. Ondan sonra bir penaltı kaçtı, sonra da ikinci penaltıyla birlikte gelen kırmızı kartla maç bitmişti.

Son dakika: Galatasaray’daki kavga sonrası Fatih Terim’e sert sözler! Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao’yu...

Fizik açıdan hazır olduğu zaman Feghouli'nin önemli bir oyuncu olduğu unutulmamalı. Cicaldau, teknik açıdan olumlu sinyaller verdi. Takımda yine en büyük dinamizm her zamanki gibi Taylan'daydı. Van Aanholt da biraz daha kendine gelmiş gibiydi
Penaltıda gösterilen kırmızı kart doğruydu çünkü bariz gol şansındaki oyuncuyu topla oynama imkânınız olmadan engellemek için yaptığınız hareket kırmızıyı gerektiriyor.

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Son dakika: Galatasaray'daki kavga sonrası Fatih Terim'e sert sözler! "Ümit Milli maçında aynı haltları yapan Marcao'yu..."
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