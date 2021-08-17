VİTOR PEREİRA 8 NUMARA İSTİYOR!

Vitor Pereira, Ozan Tufan'ın yerine bir transfer etmek istiyor. Watford'un Ozan için kiralık teklifi var. Eğer Ozan Tufan, İngiltere'ye transfer olursa o bölgeye bir orta saha transferi yapılabilir.