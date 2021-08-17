Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
Giriş Tarihi: 17.8.2021 07:33 Son Güncelleme: 17.8.2021 08:19

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Rus basınında çıkan habere göre Zenit'in golcüsü Artem Dzyuba, teknik direktör Sergey Semak ile tartıştı. Semak, Dzyuba'nın fiziksel olarak istediği durumda olmadığını söyleyince oyuncu tepki gösterdi. Semak, oyuncunun gönderilmesini istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Dün akşam Samatta'nın etkisiz performansı, Serdar Dursun ve Valencia'nın sakatlıkları sonrası Fenerbahçe'de kısa süre içinde forvet transferi yapılması planlanıyor. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada forvet çılgınlığı başlattı. Rusya milli takımının golcüsü Artem Dzyuba için büyük istek söz konusu.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

SON DAKİKA: FENERBAHÇE TARAFTARI DZYUBA'YI MESAJ YAĞMURUNA TUTTU!

Fenerbahçe taraftarları Dzyuba'nın ayrılık tweetini alıntılayarak Fenerbahçe'yi etiketledi. Hatta bazı hesaplar ismini DZYUBA olarak değiştirdi.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

'ALLAH AŞKINA BU TRANSFERİ BİTİRİN!'

Dzyuba'nın Zenit'ten ayrılacak olması Fenerbahçe taraftarının iştahını kabarttı. Rubin Kazan'ın da gündeminde olan tecrübeli Rus golcü için yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

İşte o mesajlardan bazıları...

'HEMEN ÇÖKÜN TAKIMDA FORVET YOK'

'ALLAH AŞKINA BU TRANSFERİ BİTİRİN!'

'DAHA NE FIRSAT OLABİLİR, NEYİ BEKLİYORUZ?'

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

'AL SANA FIRSAT TRANSFERİ!'

'BİR ŞEYLER YAPIN!'

'DZYUBA BU TAKIMA İLAÇ OLUR!'

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

Kariyerine Spartak Moskova'da başlayan Artem Dzyuba, Tom Tomsk, Rostov, Zenit ve Arsenal Tula takımlarında forma giydi.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

Rusya milli takımının kaptanlığını da yapan Dzyuba, güçlü fiziği ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

Artem Dzyuba, milli takımda 55 maça çıkarak 30 gol attı. Kariyerinde 366 kez Rusya Süper Ligi'nde maça çıkan Dzyuba, 137 gol attı.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

Şampiyonlar Ligi'nde de 24 maça çıkan eydeneyimli golcü 9 gol atmayı başardı. Fenerbahçe taraftarının ilgisine karşılık yönetimin Dzyuba için bir hamle yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri aktardı.

SÖRLOTH HALA BİR NUMARA! HWANG HEE-CHAN SÜRPRİZİ...

'Sörloth hala Fenerbahçe'de listenin başındaki isim. Yeni lisans çıkarmak için oyuncu satmak gerekiyor. Sörloth dışında Hwang Hee-chan için pazarlık halinde.'

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

VİTOR PEREİRA DA ONAY VERDİ!

Bizim ismini henüz öğrenemediğimiz farklı alternatifler de vardır. Fenerbahçe, Korece mesajlar paylaşmıştı. Jae'den sonra ikinci Güney Koreli transfer olabilir.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

Bu transfere Vitor Pereira da onay verdi. Leipzig'in iki forvet oyuncusu da Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

CAULKER TAKIMDAN AYRILABİLİR...

Caulker'ın da devre arasıeybeklenmeden ayrılma ihtimali var. Zanka ile Kopenhag ilgileniyor. Fenerbahçe, Thiam'dan 2.5 milyon Euro bekliyor. Oyuncu gönderme süreci sağlıklı şekilde ilerleyemiyor.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

VİTOR PEREİRA 8 NUMARA İSTİYOR!

Vitor Pereira, Ozan Tufan'ın yerine bir transfer etmek istiyor. Watford'un Ozan için kiralık teklifi var. Eğer Ozan Tufan, İngiltere'ye transfer olursa o bölgeye bir orta saha transferi yapılabilir.

Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Allah aşkına bu transferi bitirin...’

Ozan Tufan, milli takımla birlikte hem Hollanda hem de Norveç maçlarında muhteşem bir performans ortaya koymuştu.

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Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
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