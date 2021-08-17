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Giriş Tarihi: 17.8.2021 18:48 Son Güncelleme: 17.8.2021 19:03

Son dakika: Real Madrid PSG’ye nispet yapar gibi! Dünya yıldızlarını kadrosuna topluyor…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Real Madrid PSG’ye nispet yapar gibi! Dünya yıldızlarını kadrosuna topluyor…

Son dakika haberi… Futbol dünyasında bu sezon damga vuran transferleriyle adından çokça söz ettiren Fransız devi Paris Saint-Germain, son olarak Lionel Messi’yi kadrosuna katmış ve son yılların en güçlü kadrolarından birisini oluşturmuştu. PSG’nin bu transfer politikası, birçok futbolseveri heyecanlandırırken, birçoklarını da rahatsız etti. Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olan Real Madrid, son 3 sezondur, Devler Ligi kupasından uzak kalmıştı. İspanyol devi, adeta PSG’ye nispet yapar gibi, transfer döneminde dünya yıldızlarını kadrosuna toplayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Bu sezon yaptığı transferlerle en pahalı takım kadrolarından birisini oluşturan Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, Lionel Messi, Donnarumma, Hakimi ve Wijnaldum gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

Kadrosuna kattığı dünya yıldızları arasında Hakimi harici tüm oyuncuları bedelsiz olarak transfer eden PSG, oluşturduğu kadro ile Avrupa devlerine korku saldı.

Neymar, Mbappe ve Messi üçlüsüyle Şampiyonlar Ligi için favori haline gelen PSG, önceki sezonlarda savunmasında yaşadığı büyük sıkıntıları da Sergio Ramos ve Hakimi ile çözmeyi planlıyor.

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi kupasını yaklaşan ancak final ve yarı finallerde kayıp yaşayan PSG, yeni kadrosuyla bu kez kupaya uzanmak istiyor.

Lionel Messi'nin transferinin ardından oyuncu maaşlarında oluşan büyük artış sebebiyle yaşanması olası ekonomik sorunların tek çözümü, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğu düşünülüyor.

Paris Saint-Germain'in oluşturduğu bu kadro birçok Avrupa devi için endişe yaratırken, İspanyol devi Real Madrid'de düğmeye bastı.

DÜNYA YILDIZLARINI TOPLAYACAKLAR

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Carlo Ancelotti ile özlenen başarılara yeniden ulaşmak isteyen Real Madrid, gelecek sezon kuracağı kadronun planlarını şimdiden oluşturdu.

Bu yaz kadrosuna yalnızca bedelsiz olarak David Alaba'yı katan İspanyol devi, pandemi nedeniyle yaşanan finansal sorunlar dolayısıyla transferde büyük adımlar atamıyor.

PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe'yi kadrosuna katmayı çok isteyen Madrid ekibi, Fransız ekibinin tutumu nedeniyle bu transferde aşama kaydedemedi.

AS Gazetesi, Real Madrid'in gelecek sezon PSG'nin bu yaz transfer döneminde uyguladığı politikayı uygulayacağını yazdı.

2022 yazında sözleşmesi bitecek yıldız oyunculara yönelecek olan Real Madrid, tıpkı PSG'nin yaptığı gibi dünya yıldızlarını bedelsiz olarak kadroya katacak.

Florentino Perez, takımlarıyla sözleşmeleri sona erecek olan Paul Pogba, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe ve Leon Goretzka'yı gelecek yıl bedelsiz olarak transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

Yüksek maaşlarla oyuncuları cezbetmeyi planlayan Madrid, yeni 'Los Galacticos'u oluşturmanın planlarını şimdiden yapıyor.

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