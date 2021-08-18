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Giriş Tarihi: 18.8.2021 12:06

Altay, Mısırlı golcüsü Ahmed Yasser Rayan'a kavuştu

DHA
Altay, Mısırlı golcüsü Ahmed Yasser Rayan’a kavuştu

Bu sezon başında kadrosunu 8'i yabancı 9 takviyeyle yenileyen Altay, Mısırlı golcüsüne nihayet kavuştu. İzmir ekibi uzun süredir peşinde olduğu Ahmed Yasser Rayan ile resmi sözleşme imzaladı.

Son olarak ülkesinin Al Ahly takımında forma giyen Rayan'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. Rayan'ın hafta sonuna kadar lisansının çıkarılacağı ve cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kafilesine dahil edileceği bildirildi.

Mısır'da El Gounah takımında kariyerine başlayan 23 yaşındaki forvet Ceramica Cleopatra'da da oynadı. İlk kez yurt dışında top koşturacak Rayan, profesyonel kariyerinde çıktığı 48 maçta 23 gol attı. Altay'ın Alanyaspor maçının ardından 1 ya da 2 takviye daha yapıp transferi noktalaması bekleniyor.

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Altay, Mısırlı golcüsü Ahmed Yasser Rayan'a kavuştu
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