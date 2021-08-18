Juventus, Locatelli transferinde sona yaklaştı

ARSENAL DE PEŞİNDEYDİ

Manuel Locatelli ile ilgilenen tek kulüp sadece Juventus değil. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal de, peşinde olduğu oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve Sassuolo Teknik Direktörü Giovanni Carnevali, İngiliz ekibinin oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı. Locatelli'nin Juventus'ta oynamak istemesi süreci hızlandırdı ve Londra ekibinin elini zayıflattı.