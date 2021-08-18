Son dakika: Fenerbahçe taraftarı forvet nöbetinde: Dembele ile anlaşma tamam! Sörloth...

Fenerbahçe taraftarının forvet bekleyişi sona eriyor. Son dakika bilgisine göre sarı lacivetliler Moussa Dembele transferinde olumlu sonuçlar elde etmeye başladı. Fenerbahçe'nin kaptanları arasında yer alan Luiz Gustavo da bu yaz takımdan ayrılabilir. Yüksek maaşı nedeniyle Gustavo da bu takasa dahil edilebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçen sezon kaçan şampiyonluk sonrası forvet transferi yapmadığı için çok eleştirilen yönetim, bu yıl ligde puan kaybetmeden takviye yapmak istiyor. Alexander Sörloth ve Moussa Dembele en ciddi adaylar arasında yer alıyordu. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Dembele ile anlaştı.