Son dakika: Fenerbahçe taraftarı forvet nöbetinde: Dembele ile anlaşma tamam! Sörloth...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçen sezon kaçan şampiyonluk sonrası forvet transferi yapmadığı için çok eleştirilen yönetim, bu yıl ligde puan kaybetmeden takviye yapmak istiyor. Alexander Sörloth ve Moussa Dembele en ciddi adaylar arasında yer alıyordu. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Dembele ile anlaştı.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE MOUSSA DEMBELE'DEN İYİ HABER! LUİZ GUSTAVO...
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Forvet transferi için harekete geçen sarı lacivertlilerde Ozan Tufan, Pelkas ve Luiz Gustavo transfer operasyonuna dahil olabilir.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Moussa Dembele'nin menajerlik şirketinden Fenerbahçe'ye olumlu haber geldi.
FENERBAHÇE DEMBELE İLE ANLAŞTI! LYON...
Ali Koç'un Moussa Dembele ile yürütülen pazarlıkları İstanbul'da sürdürmek için davet ettiği menacerlik şirketi Mansa'dan sevindrici haber geldi.
Fenerbahçe 'ye gönderilen mesajda, "Bizim taleplerimiz ile sizin önerdiğiniz rakam arasında ufak bir fark kaldı. Biz orta yolu buluruz. Siz Lyon ile anlaşın" denildi.
Artık gözler Lyon ile Sarı-Lacivertliler arasında yürütülen pazarlıklara çevrildi.
OZAN TUFAN ADIM ADIM WATFORD'A...
Fransız ekibi, takasta Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı istemişti. Fenerbahçe Yönetimi ise başta Watford olmak üzere İngiltere'den Ozan'a talipler çıkınca, bu oyuncuyu takasta kullanmadan işi bitirmek için farklı formül arayışına girdi.
Bununla ilgili Lyon'a da mesaj gönderildi. Fransızlar'ın, Ozan Tufan'ın takastan çıkartılması halinde yerine, geçen sezon da talip oldukları Luiz Gustavo'yu anlaşmaya dahil etmek istedikleri kaydedildi.
Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano İstanbul'a geldiğinde birkaç farklı formül üzerinden pazarlıklar yürütülecek.
Fenerbahçe'nin önceliği, Pelkas'ın yanı sıra para vererek Moussa Dembele'yi almak. Ozan Tufan'ın satılması halinde buradan gelecek para Fransız golcünün transferinde kullanılacak. Lyon cephesi ise Gustavo konusunda istekli.
Ancak Sambacı, Vitor Pereira'nın en çok tuttuğu isimlerden biri. Portekizli çalıştırıcı, yerine iki yönlü bir orta saha transferi yapılması halinde Gustavo'nun gidişine yeşil ışık yakabileceğini yönetime iletti.
Brezilya basınının haberine göre Manchester United, Andreas Pereira'nın kiralanmasına yeşil ışık yaktı. Oyuncu kiralık olarak Manchester'dan ayrılacak.
Andreas Pereira'yı isteyen takımlar arasında Fenerbahçe de var! Globo internet sitesinin aktardığı bilgiye göre Vitor Pereira, Andreas Pereira'nın transferini istedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da Pereira'yı transfer etmek istiyor.
Ayrıca oyuncunun ülkesi Brezilya'dan da teklifler var. Flamengo, Pereira için oldukça istekli.
ANDREAS PEREİRA DAHA ÖNCE LA LİGA VE SERİEA DA OYNADI
Mancheste United'ın Brezilyalı orta sahası Pereira, PSV altyapısında yetişti. Oradan Manchester United altyapısına geçen oyuncu kiralık olarak Granada forması giydi.
Valencia ve Lazio'da da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu La Liga'da 58 maça çıktı ve 6 gol attı.
Premier Lig'de de 45 maça çıkan Andreas Pereira, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Pereira'nın Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçı var.