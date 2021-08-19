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Giriş Tarihi: 19.8.2021 20:48 Son Güncelleme: 19.8.2021 21:03

Sivasspor, Kopenhag karşısında avantajı elde etmek istiyor! (CANLI)

Sivasspor, Kopenhag karşısında avantajı elde etmek istiyor! CANLI

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Play-off turu ilk maçında Kopenhag'ı Sivas'ta konuk eden temsilcimiz, galibiyet alarak avantaj elde etmek istiyor. Saat 21.00'de başlayan zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden birisi olan Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Kopenhag ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Sivasspor'da Appindangoye, Pedro Henrique, Dimitrios Goutas ve Samba Camara sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada maçta görev alamayacak.

CANLI | SİVASSPOR 0-0 KOPENHAG

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İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Azubuike, Kayode, Gradel, James

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Daramy, Wind

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Sivasspor, Kopenhag karşısında avantajı elde etmek istiyor! (CANLI)
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