Sivasspor, Kopenhag karşısında avantajı elde etmek istiyor! (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden birisi olan Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Kopenhag ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Sivasspor'da Appindangoye, Pedro Henrique, Dimitrios Goutas ve Samba Camara sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada maçta görev alamayacak.
CANLI | SİVASSPOR 0-0 KOPENHAG
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İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Azubuike, Kayode, Gradel, James
Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Daramy, Wind