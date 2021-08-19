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Giriş Tarihi: 20.8.2021 00:57 Son Güncelleme: 20.8.2021 01:01

Son dakika... Ali Koç'tan flaş transfer sözleri! Pelkas, Sörloth, Kolasinac...

Son dakika... Ali Koç’tan flaş transfer sözleri! Pelkas, Sörloth, Kolasinac...

Son dakika...Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yi 1-0 yendiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Transfer çalışamlarına dair değerlendirmeler yapan Koç; Pelkas, Sörloth ve Kolasinac ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Pelkas'ın satılmayacağını söyleyen Koç, Sörloth ve Kolasinac için ise, "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle" dedi.

Son dakika...UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Helsinki karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın nefis golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, değerlendirmelerde bulunurken, transfer çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"Üstümüzde bir uğursuzluk var. En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak.

Bismillah demeden, Adana maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı, üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar, yıpratıcı noktaya geliyorlar, genç arkadaşlar yıpranmaya müsait. Dün bir forma açıkladık, yok efendim öyleymiş, böyleymiş, arma yokmuş.

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Ağustos'un 2. yarısında ciddi fırsatlar çıkacaktır dedik. 2 santrforumuz vardı yazabileceğimiz. Samatta'yı Finansal Fair Play Kuralları'ndan dolayı yazamıyoruz, Enner ve Serdar ile birkaç maçı geçebileceğimizi planladık.

Kim tahmin edebilirdi ikisinin de sakatlanabileceğini. En iyisini yapmak için sabırla bir süreçten geçiyoruz, 18 günümüz daha var.

3 haftayı kazasız belasız atlatalım, Allah bizi sakatlıktan korusun, diğer takımlar ne transfer yaparsa yapsın, bu takım gençliğiyle, azmiyle, birbiri için savaşan bir takımı gösterecek.

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KOÇ'TAN TRANSFER SÖZLERİ!

Yunan yıldız Pelkas'ın satılmayacağını ifade eden Koç, Sörloth ve Kolasinac için ise resmi imza olmadan bir açıklama yapmayacaklarını dile getirdi.

Koç, "Pelkas tabii ki satılmayacak. 3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle.

Samatta biraz toparlarsa, özellikle Serdar ve Enner de bitirici santrforlar. Göreceğiz." dedi.

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