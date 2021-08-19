Son dakika... Ali Koç’tan flaş transfer sözleri! Pelkas, Sörloth, Kolasinac...

Son dakika...UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Helsinki karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın nefis golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, değerlendirmelerde bulunurken, transfer çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaptı.
İşte Ali Koç'un açıklamaları...
"Üstümüzde bir uğursuzluk var. En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak.
Bismillah demeden, Adana maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı, üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar, yıpratıcı noktaya geliyorlar, genç arkadaşlar yıpranmaya müsait. Dün bir forma açıkladık, yok efendim öyleymiş, böyleymiş, arma yokmuş.
Ağustos'un 2. yarısında ciddi fırsatlar çıkacaktır dedik. 2 santrforumuz vardı yazabileceğimiz. Samatta'yı Finansal Fair Play Kuralları'ndan dolayı yazamıyoruz, Enner ve Serdar ile birkaç maçı geçebileceğimizi planladık.
Kim tahmin edebilirdi ikisinin de sakatlanabileceğini. En iyisini yapmak için sabırla bir süreçten geçiyoruz, 18 günümüz daha var.
3 haftayı kazasız belasız atlatalım, Allah bizi sakatlıktan korusun, diğer takımlar ne transfer yaparsa yapsın, bu takım gençliğiyle, azmiyle, birbiri için savaşan bir takımı gösterecek.
Koç, "Pelkas tabii ki satılmayacak. 3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle.
Samatta biraz toparlarsa, özellikle Serdar ve Enner de bitirici santrforlar. Göreceğiz." dedi.