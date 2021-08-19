Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verildi! Beşiktaş derbisinde...
Giriş Tarihi: 19.8.2021 20:38 Son Güncelleme: 19.8.2021 20:49

Son dakika: Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verildi! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika: Galatasaraylı Marcao’ya 8 maç ceza verildi! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya verilen ceza belli oldu! PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve Galatasaray tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. İşte Marcao'nun forma giyemeyeceği maçlar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Marcao, Pazartesi akşamı oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da yumruk atmıştı.

SON DAKİKA: GALATASARAYLI MARCAO'YA 8 MAÇ CEZA!

Pazartesi akşamı oynana Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve herkesin tepkisini çeken Marcao'ya 8 maç ceza verildi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI!

'GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

İŞTE MARCAO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR!

Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Rizespor ve Konyaspor maçlarında sahada olamayacak. Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

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Son dakika: Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verildi! Beşiktaş derbisinde...
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