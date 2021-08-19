Son dakika: Real Madrid’in çılgın transfer projesi ortaya çıktı! PSG’nin rüya üçlüsünü bozacaklar...

Son dakika… Yaz transfer döneminde yaptığı 'bonservissiz' transferleriyle adından söz ettiren ve dünya yıldızlarını kadrosuna toplayan Paris Saint-Germain, son olarak Lionel Messi'yi de kadrosuna kattı ve Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında üst sıralara yükseldi.