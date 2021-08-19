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Giriş Tarihi: 19.8.2021 17:46 Son Güncelleme: 19.8.2021 17:51

Son dakika: Real Madrid’in çılgın transfer projesi ortaya çıktı! PSG’nin rüya üçlüsünü bozacaklar...

Son dakika: Real Madrid’in çılgın transfer projesi ortaya çıktı! PSG’nin rüya üçlüsünü bozacaklar...

Son dakika haberi… Dünya futbolunun parlayan yıldızlarından Kylian Mbappe ve Erling Haaland, dev kulüplerin bir numaralı transfer hedefleri arasında yer alıyor. Avrupa’da bu sezon yaptığı transferlerle damga vuran Fransız devi PSG, son olarak Lionel Messi’yi kadrosuna kattı. Bu transferden sonra futbolseverlerin heyecanla izlemeyi beklediği Messi, Neymar, Mbappe üçlüsü, kısa süreli bir birliktelik olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Yaz transfer döneminde yaptığı 'bonservissiz' transferleriyle adından söz ettiren ve dünya yıldızlarını kadrosuna toplayan Paris Saint-Germain, son olarak Lionel Messi'yi de kadrosuna kattı ve Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında üst sıralara yükseldi.

2021-2022 sezonunda son yıllarda yarı final ve finallerde kaybettiği Şampiyonlar Ligi'ni Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Mbappe, Neymar ve Messi gibi dünya yıldızlarıyla kazanmayı hedefleyen PSG'nin bu rüyasına bir başka futbol devi Real Madrid, taş koyabilir.

Yaz transfer döneminde oldukça sessiz bir dönem geçiren Real Madrid, yalnız Bayern Munih'ten ayrılan David Alaba'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, İspanyol devinin bir numaralı transfer hedeflerinden birisi olarak yer alıyor.

Uzun süredir Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Madrid ekibi, Mbappe'nin PSG yönetimine karşı aldığı tavır sayesinde elini güçlendirdi.

Kariyerine Fransız ekibinde devam etmek istemeyen Mbappe, İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre, yönetime Real Madrid ile görüşmeler başlanmasını istediğini bildirdi.

Kariyerine Real Madrid'de devam etmek için PSG yönetimine karşı gemileri yakan Mbappe, transfer döneminin sonuna kadar bu transferin gerçekleşmesini diliyor.

İspanyol basınında yer alan haberde, son kararın PSG'nin sahibinin elinde olduğu belirtildi.

MBAPPE'DEN SONRA BİR GENÇ YILDIZ DAHA!

Kylian Mbappe'yi bu yıl kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf eden Real Madrid, gelecek sezon ise Erling Haaland'ı kadrosuna katacak.

İspanyol gazeteci Siro López, Borussia Dortmund'un Norveçli genç yıldızı Haaland'ın, 2022 yazında Real Madrid'e katılmak için anlaşma sağladığını bildirdi.

Paris Saint-Germain'in bu yaz transfer döneminde kurduğu olağanüstü hücum hattı, Real Madrid'in karşı atakları sonrasında kısa süreli olabilir.

Dünya futbolunun geleceğinde büyük yer etmesi beklenen Mbappe ve Haaland, gelecek yıl Real Madrid forması altında buluşabilir.

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Son dakika: Real Madrid’in çılgın transfer projesi ortaya çıktı! PSG’nin rüya üçlüsünü bozacaklar...
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