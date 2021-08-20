Son dakika: Fenerbahçe'de forvet operasyonu! Fransızların Dembele kararı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerde geçen sezon kaçan şampiyonluğun en büyük sebebi golcülerin formsuzluğu olarak görülüyor. Bu sene de aynı problemi yaşamak istemeyen Fenerbahçe; golcü sorununu kısa süre içinde çözmek istiyor. Moussa Dembele için güzel haber geldi.
Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıkları sonrasında Samatta da, UEFA listesinde yer almadı. Samatta, bu akşamki Helsinki karşılaşmasında forma giyemedi.
Sarı lacivertliler Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Adana ekibini Mesut Özil'in tek golüyle mağlup eden Fenerbahçe'de Samatta eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
Fenerbahçe'nin forvet takviyesi için en ciddi adaylardan biri de Moussa Dembele! Sörloth ve Bakambu da diğer adaylar arasında yer alıyor.
Eğer Bakambu, kulübüyle bonservis sorununu çözerse yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Bakambu ile Bejing Guan arasındaki sözleşme 2022'nin Ocak ayında sona erecek.
SON DAKİKA: LYON'UN DEMBELE KARARI! YENİ FORVET...
Fransa Ligue 1'de Angers'a 3-0 mağlup olan Lyon'da Marcelo'nun ardından yeni radikar kararlar yolda.
AOUAR, CORNET VE SLİMANİ İÇİN DE TEKLİF BEKLİYORLAR!
Fransız ekibi Dembele'nin yanı sıra Aouar, Cornet ve Slimani gibi oyuncular için de teklif bekliyor.
Fransız ekibi, ligde ilk hafta Brest ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Angers'a 3-0 kaybedince yönetim harekete geçti.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Başkan Aulas'ın direktifiyle kadroda büyük bir operasyon için kollar sıvandı. Fransa'daki transfer döneminin kapanmasına 11 gün kala stoper Marcelo'nun sözleşmesi feshedildi.
Ayrıca yönetim, Moussa Dembele, Houssem Aouar, Maxvel Cornet ve İslam Slimani gibi oyunculara gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı.
Dembele için Fenerbahçe zaten girişimlere başlamıştı. İngiliz ve Fransız basınına göre Aouar da Arsenal'a gidebilir.
Lyon, bu operasyon çerçevesinde Dembele transferinde Sarı-Lacivertliler'den Pelkas'ın yanı sıra Gustavo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.
Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.