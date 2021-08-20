Son dakika: Fenerbahçe’ye bir iyi bir kötü haber! İşte transferin şifreleri…

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Bu sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, taraftarının beklentisini karşılayacak isimler için harekete geçti. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın Ozan Tufan'ın ardından istediği orta saha oyuncusu da belli oldu. Pereira, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Xeka'yı istedi. Sörloth, Dembele, Vedat Muriqi ve diğer isimlerde son durum ne?