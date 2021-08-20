Son dakika: Fenerbahçe’ye bir iyi bir kötü haber! İşte transferin şifreleri…

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Bu sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, taraftarının beklentisini karşılayacak isimler için harekete geçti. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın Ozan Tufan'ın ardından istediği orta saha oyuncusu da belli oldu. Pereira, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Xeka'yı istedi. Sörloth, Dembele, Vedat Muriqi ve diğer isimlerde son durum ne?
SON DAKİKA: ALİ KOÇ AÇIKLADI! FENERBAHÇE'DE YENİ GOLCÜ KİM OLACAK?
Sarı lacivertli takım dün akşam İstanbul'da ağırladığı Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe, ikinci yarıda genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle galip gelmesini bildi.
Muhammed Gümüşkaya'nın yanı sıra Arda Güler'in performansı da taraftarın alkışını aldı. Şimdi gözler forvet ve sol bek transferine çevrildi.
MOUSSA DEMBELE, SÖRLOTH, BAKAMBU VE VEDAT MURİQİ…
Fenerbahçe taraftarı büyük bir özlemle forvet transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Lyon forması giyen Moussa Dembele ile eski Trabzonsporlu Sörloth, sarı lacivertlilerin ilk hedefi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam maç sonunda konuşurken bir taraftarın 'Sörloth'u getirin başkanım!' sözleri de sosyal medyada gündem oldu.
Ali Koç, Ağustos'un sonuna kadar forvet ve diğer mevkiler adına fırsat transferlerini beklediğini açıklamıştı. Lazio'da forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi için de kulübünün kararı bekleniyor.
SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA, BURAK YILMAZ'IN TAKIM ARKADAŞINI İSTEDİ
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Lille'de forma giyen Xeka'yı istedi.
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferinden sezon sonuna 7 milyon Euro kazanacak. Lille'de oynayan Portekizli Xeka'nın da 6-7 milyon Euro bedelle transfer edilebileceği ifade edildi.
1994 doğumlu orta saha oyuncusu geçen sezon Lille'nin şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Xeka, kariyerine Braga, Dijon gibi takımlarda da forma giydi.
BAKAMBU İÇİN KULÜBÜ BEKLENİYOR!
Daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, uzun yıllardır Çin'de forma giyiyor. Takımı Bejing Guan ile sözleşmesi Ocak ayında bitecek Bakambu, sözleşme sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabilir.
BİRİNCİ HEDEF MOUSSA DEMBELE!
Fenerbahçe yönetiminin de taraftarının da birinci hedefi O. Lyon'un Fransız golcüsü Moussa Dembele… Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Atletico Madrid'te geçiren Dembele'yi yönetim de çok istiyor.
Sezona kötü başlayan Lyon, Dembele, Slimani ve Auoar gibi isimleri satış listesine koydu. Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi Dembele'yi kiralamak. Eğer Lyon, kısa süre içinde bir forvet transferi yaparsa bu operasyon başarıyla sonuçlanabilir.
KOLASİNAC GELMEYİ BEKLİYOR AMA…
Limit problemi yüzünden birçok oyuncusunu listeye dahil edemeyen Fenerbahçe, Boşnak sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Kolasinac ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Arsenal'i ikna etmesini bekliyor. Kolasinac, Arsenal'de kadroda düşünülmüyor. Transferin son günlerine kadar bu pazarlığın devam edileceği gelen bilgiler arasında.
Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Vitor Pereira sol kanatta Kolasinac'ı değerlendirecek.