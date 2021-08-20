Burak Elmas’tan Marcao ve ceza sözleri: Galatasaray, Marcao’ya verilecek cezayla tehdit edildi

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunuyor. Elmas, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı, "Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi. Bu tehditle bizi Oğulcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Bugün itibariyle Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma yolunda kapanmıştır. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştıramaz, ezilirler" ifadelerini kullandı.

İŞTE BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI

"Oğulcan olayı sadece Rizespor ile Galatasaray arasındaki durum değil, Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum. Bugün, yaşadığımız bu olayları paylaşıp Galatasaray'ın duruşunun ne olacağını anlatmayı çok önemsiyoruz çünkü Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray, buna boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecek.

Sayın Tahir Kıran'a camiadan büyük bir baskı var. Rizespor ile Galatasaray'ın bir problemi yok ama bir kesim, bunu bir kan davasına çevirmeyi arzu ediyor. Bu baskıyı Rizespor yönetimine de yapıyorlar. Gerekirse isim de veririm. Amacımız, kıymetli oyuncumuz Oğulcan'ın sahalara dönmesi ve Rizespor ile ilişkilerimizi yoluna koymaktı.



MARCAO İLE İLGİLİ BİZE DUYUMLAR GELDİ

Giresunspor maçında Marcao yanlış bir hareket yaptı, sonra özür diledi. Alacağı cezayla ilgili bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. En üst sınırdan vermeyelim, düşürelim diye. Biz bu duyumlara pek kulak vermedik. Kimlerden geldiğini söylemek istemiyorum. Rizespor ile aramızdaki protokol görüşmeleri devam ediyordu. Çarşamba bir protokol geldi Rizespor'dan. Perşembe günü saat 17.00'ye kadar imzalanması arzusu dile getirildi. Kabul edemeyeceğimiz şartlar vardı. Cumaya da kalabilirdi. Perşembe, Marcao'nun cezası açıklanacaktı ve bu da dikkatimizi çekti.



GALATASARAY, MARCAO'YA VERİLECEK CEZAYLA TEHDİT EDİLDİ

Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi. Bu tehditle Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma yolunda kapanmıştır. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştıramaz, ezilirler. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana kalırsa suç örgütü. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır.

GALATASARAY'DAN HARAÇ KESEMEZSİNİZ

Biz bundan sonra bazı kararlar alacağız. Geçen hafta Tahkim Kurulu'nun istifa etmesini istedik ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu başlattık. Bugün de Aytaç Yüksel ve Disiplin Kurulu hakkında aynı başvuruyu yapacağız. Bu dava Galatasaray'ın davasıdır. Tüm hukukçularıyla bu davayı takip edecektir Galatasaray. Buradan Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'ye de mesaj vermek istiyorum. Burada yapılmaya çalışılan şey Galatasaray'dan haraç kesmektir. Galatasaray'dan haraç kesemezsiniz. Bundan sonra Tahkim, Disiplin ve UÇK ile birebir mücadelemiz vardır. TFF de bize bu şekilde haksızlık yaparsa onlarla da mücadelemiz başlar. Arka kapılarda bize söyledikleri şeyleri yapsınlar. Her takıma haksızlık yapılıyor. Galatasaray'a operasyon yapılıyor..."

