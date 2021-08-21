Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City'den 5 gollü galibiyet! Jack Grealish siftah yaptı
Giriş Tarihi: 21.8.2021 19:39 Son Güncelleme: 21.8.2021 19:39

Manchester City'den 5 gollü galibiyet! Jack Grealish siftah yaptı

AA
Manchester City’den 5 gollü galibiyet! Jack Grealish siftah yaptı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında son şampiyon Manchester City, sahasında Norwich City'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, yeni transferi Jack Grealish'in gol attığı müsabakayı 5-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, sahasında Norwich City'yi 5-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada kendi kalesine Tim Krul, 22. dakikada Jack Grealish, 64. dakikada Aymeric Laporte, 71. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Bu sonuçla Manchester City ilk galibiyetini aldı, Norwich City ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Aynı saatte başlayan günün diğer maçlarında Leeds United ile Everton 2-2, Crystal Palace ile Brentford 0-0 berabere kaldı. Aston Villa ise Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
Berna Nuri Süer koronavirüse yenildi! Öldüren inat
Son dakika haberi | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
15 yaşındaki kızı ormana götürüp önce dövdüler, sonra soyundurdular: Ağabey yapma ben öksüzüm...
Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...
Son dakika: Beşiktaş'a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar
Son dakika: Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2021
SON DAKİKA: Memur ve emekli için kritik viraj! Emekli ve memur zammı teklifi belli oluyor
MEB'den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitime ilişkin tedbirler belli oldu... İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City'den 5 gollü galibiyet! Jack Grealish siftah yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA