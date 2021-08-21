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Giriş Tarihi: 21.8.2021 16:32 Son Güncelleme: 21.8.2021 17:00

Son dakika: Galatasaray, Valentine Ozornwafor’u Charleroi'ya kiraladı

Son dakika: Galatasaray, Valentine Ozornwafor’u Charleroi’ya kiraladı

Son dakika haberi... Galatasaray, Valentine James Ozornwafor’un 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ya kiralandığını açıkladı. Galatasaray bu sayede yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkarabilecek.

Son dakika haberi... Galatasaray, Valentine James Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ya kiralandığını açıkladı. Galatasaray bu sayede yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkarabilecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2019 yılında Galatasaray'a 300 bin Euro bedelle transfer olan Ozornwafor, Sarı-Kırmızılı takımda yalnızca 1 maçta oynadı ve 8 dakika süre aldı.

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Son dakika: Galatasaray, Valentine Ozornwafor’u Charleroi'ya kiraladı
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