Son dakika: Fenerbahçeliler isyan etti! Antalyaspor maçında Gustavo’nun golü VAR’dan döndü

Son dakika... Süper Lig'de 2. haftanın heyecanı devam ediyor. Ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u yenen Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, tartışmalı bir pozisyon ilk 45 dakikaya damga vurdu.
Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe, Gustavo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak yan hakem gol öncesinde faul olduğunu işaret etti.
Sarı-lacivertli ekibin deneyimli savunmacısı Tisserand'ın rakibine faul yaptığını belirten yardımcı hakem, orta hakem Halil Umut Meler'i uyardı.
Fenerbahçeli futbolcular bu karar itiraz ederken, Meler VAR odasıyla görüş alışverişinde bulundu.
Halil Umut Meler, VAR'dan gelen karar sonrası yardımcı hakeme uydu ve golü geçersiz saydı.
Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları bu karar sonrası isyan etti. Hakem Halil Umut Meler ve ekibine büyük tepki gösterildi.