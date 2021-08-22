Fenerbahçe'den son dakika | Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, transfer sezonunun son haftalarına doğru fırsat transferlerini bekliyor. Helsinki maçından sonra açıklamalarda bulunan Ali Koç, en az 3 hesap tutarsa 4 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Almanya'dan Fenebahçe'ye iyi haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe taraftarı büyük bir heyecanla Alexander Sörloth'u bekliyor. Bu transferle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçen sezon şampiyonluğun kaybedilmesindeki en büyük nedenlerden biri de forvetlerin formsuzluğuydu. Bu sezon iki resmi maç oynayan Fenerbahçe'de santrafor eksikliği yine dikkat çekti.