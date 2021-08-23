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Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:04 Son Güncelleme: 23.8.2021 13:04

Arsenal hocası Mikel Arteta'ya büyük şok! Arabasını çevirip istifaya çağırdılar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Arsenal hocası Mikel Arteta’ya büyük şok! Arabasını çevirip istifaya çağırdılar

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Brentford'a 2-0 yenilen Arsenal, dün de sahasında Chelsea'ye aynı skorla yenildi. 2 maçta puan alamayan, gol atamayan Londra ekibinde teknik direktör Arteta'nın suyu ısınıyor. Arsenal taraftarları, Chelsea yenilgisi sonrasında İspanyol hocanın arabasını etrafını çevirdi ve istifa çağrısı yaptı.

Sabah Spor Dış Haber! İngiltere Premier Lig'de yeni sezona kötü başlayan Arsenal, önce Brentford'a ardından ise Chelsea'ye kaybetti. İlk hafta alınan 2-0'lık yenilginin ardından Londra derbisinde de Chelsea'ye kaybeden Topçular'da taraftarların sabrı taştı.

Arsenal'in başına geçtiği günden beri tartışılan ve bir türlü beklenen başarıyı getiremeyen Arteta, hedef tahtasında.

Kırmızı-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, dün (22 Ağustos) Chelsea karşısında alınan mağlubiyetin ardından büyük tepki gösterdi.

Chelsea'nin Lukaku ve James'in golleriyle 2-0 kazandığı maçın ardından Arteta'yı stadın çıkışında bekleyen taraftarlar, İspanyol hocanın arabısını çevirdi.

Arteta'yı istifaya davet eden taraftarlar, o anları sosyal medyadan paylaştılar.

İlk 2 maçı kaybeden Arsenal, 118 yıllık kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.

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Arsenal hocası Mikel Arteta'ya büyük şok! Arabasını çevirip istifaya çağırdılar
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