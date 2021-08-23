Arsenal hocası Mikel Arteta’ya büyük şok! Arabasını çevirip istifaya çağırdılar

Sabah Spor Dış Haber! İngiltere Premier Lig'de yeni sezona kötü başlayan Arsenal, önce Brentford'a ardından ise Chelsea'ye kaybetti. İlk hafta alınan 2-0'lık yenilginin ardından Londra derbisinde de Chelsea'ye kaybeden Topçular'da taraftarların sabrı taştı.
Arsenal'in başına geçtiği günden beri tartışılan ve bir türlü beklenen başarıyı getiremeyen Arteta, hedef tahtasında.
Kırmızı-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, dün (22 Ağustos) Chelsea karşısında alınan mağlubiyetin ardından büyük tepki gösterdi.
Arteta'yı istifaya davet eden taraftarlar, o anları sosyal medyadan paylaştılar.
İlk 2 maçı kaybeden Arsenal, 118 yıllık kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.