Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı! Milliler doludizgin devam ediyor...
Giriş Tarihi: 23.8.2021 21:51 Son Güncelleme: 23.8.2021 22:16

Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı! Milliler doludizgin devam ediyor...

Filenin Sultanları 4’te 4 yaptı! Milliler doludizgin devam ediyor...

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu 4. maçında Finlandiya'yı 25-20, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları, daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi. Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Türkiye: 3 - Finlandiya: 0

Salon: BT Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)

Finlandiya: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Krista Bjerregard, Alanko (Laaksonen, Penttila, Kylmaaho, Kokkonen, Heikkiniem, Öhman, Rosa Bjerregard, Penttila)

Setler: 25-19, 25-12, 25-15

Süre: 72 dakika (24, 21, 27)

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonların beklediği son dakika gelişmesi: Memur ve emeklilere ikramiye ve maaş artışı müjdesi
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! "Dünyanın her yerinde penaltı! Fırat Aydınus ne olduğunu gördü ama..."
Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!
Koronavirüste aşı çağrıları sürerken aşı karşıtlarından acı haberler geliyor...
Toplu sözleşme zammından son dakika haberi: 2022 - 2023 memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransa'nın en çok konuşulanı oldu! "Adeta zehir gibi..."
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Memur zammı 2022 son dakika açıklandı! Toplu Sözleşme görüşmeleri ile Memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış yapacak! 3600 ek gösterge konusunda resmi açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı! Milliler doludizgin devam ediyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA