PSG transferde çıldırdı. Messi, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Neymar, Mbappe ve Di Maria gibi birçok yıldızı sahip olan PSG yeni bir transfer için düğmeye bastı.
PSG'DE YENİ HEDEF TRANSFER EDUARDO CAMAVİNGA
Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Eduardo Camavinga, Avrupalı dev kulüpleri peşinden koşturmaya devam ediyor. Daha önce Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Camavinga için PSG'nin de talip olduğu ortaya çıktı.
PSG GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRDI
Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak isteyen PSG, Fransız genç yıldız için görüşmeleri hızlandırdı. Marca'nın haberine göre oyuncu için yeni bir teklif yapılacak. PSG Başkanı Al-Khelaifi'nin Camavinga'yı uzun süredir bitirmeye çalıştığı ifade edildi.
PSG'nin Rennes ile görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu ifade ediliyor.
RENNES 100 MİLYON EURO İSTİYORDU FAKAT...
Rennes, 18 yaşındaki yıldızı Camavinga için daha önce 100 milyon euro'luk bir ücret talep ediyordu. Fakat pandemi sebebiyle oyuncuyu yarı fiyatına satmaya razı. Oyuncu da Fransa'da kalmaya niyetli.
Eduardo Camavinga'nın Rennes ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.