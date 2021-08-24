Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman yapılacak? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grup kuraları ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi kuraları bekleniyor. Play-Off mücadeleleri devam ederken organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi merak konusu oldu. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılım gösterecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.