Son dakika: Avrupa’yı kasıp kavuracak transferde ilk resmi adım! Real Madrid Kylian Mbappe ateşini yaktı…

Yaz transfer döneminde dünyada ses getiren transferlere imza atan Paris Saint-Germain, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken en büyük yıldızlarından birisini kaybedebilir. Üst üste patlattığı transfer bombalarıyla rakiplerin korkulu rüyası haline gelen PSG, son olarak Lionel Messi'yi kadrosuna kattı.
Messi'nin dışında Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi ve Wijnaldum transferlerini yapan Fransız devi, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mbappe'yi rüya kadroda tutamayabilir.
Paris Saint-Germain ile 2022 yazında sona erecek olan sözleşmesini uzatmak istemediğini açıklayan Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmak istediği biliniyordu.
İspanyol devine giderek hayalini gerçekleştirmek isteyen genç oyuncu, PSG yönetiminden gelen tüm yeni sözleşme tekliflerini reddetti.
Ancak Fransız devi, oyuncuyu göndermek istemediğini ve kadroda tutmak için ikna edebileceğini düşünüyordu.
PSG ve Mbappe arasındaki görüşmelerin çıkmaza geldiği noktada devreye giren İspanyol devi Real Madrid, Fransız ekibine ilk resmi teklifini yaptı.
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Avrupa basınında son dakika olarak servis edilen haberlerde, Real Madrid'in PSG'ye Mbappe için ilk resmi teklifini yaptığı söylendi.
İspanyol devi, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için Real Madrid'e 160 milyon avroluk bir resmi teklifte bulundu. Ancak PSG yönetimi, bu teklife henüz olumlu bir dönüş yapmadı.
Real Madrid'in Mbappe'yi yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf etmesi bekleniyor.
PSG'den gelen tüm sözleşme tekliflerini reddeden Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak için kulübüyle arasındaki bağları koparmaya hazır.