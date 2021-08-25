Halil Umut Meler, Union Berlin-KuPS Kuopio, Ali Palabıyık ise CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Union Berlin 4-0 kazanmıştı. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.15'te başlayacak.

Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Vasil Levski Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.