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Giriş Tarihi: 26.8.2021 08:57 Son Güncelleme: 26.8.2021 08:57

Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri belli oldu! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler ve BJK kaçıncı torbada yer alıyor?

Beşiktaş’ın muhtemel ŞL rakipleri belli oldu! Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler ve BJK kaçıncı torbada yer alıyor?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oldu. Play-Off turunda oynanan maçların tamamlanması ile temsilcimizin kaçıncı torbadan gruplara gireceği de netleşti. Beşiktaş'ın ŞL rakipleri arasında Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunuyor. Kura çekiminin bugün yapılacağı organizasyonda, siyah beyazlıların yer alacağı grup da belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş kaçıncı torbada yer alıyor? İşte, BJK kaçıncı torbada ve rakipleri kimler sorularının yanıtları

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri, siyah beyazlı taraftarlar başta olmak üzere milyonlarca futbolsever tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turunun tamamlanması ile organizasyona katılacak takımlar da netlik kazandı. Böylelikle, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Öte yandan, Beşiktaş kaçıncı torbada yer alıyor sorusu da yanıt buldu. Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri arasında Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG ve Manchester City gibi takımlar bulunuyor. Peki, Beşiktaş kaçıncı torbada yer alıyor? İşte, BJK ŞL rakipleri ve diğer bilgiler

BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADA YER ALIYOR?

eşiktaş, Benfica, Shakhtar Donetsk ve Salzburg'un Şampiyonlar Ligi Play-off turunda gruplara kalması nedeniyle Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Siyah-beyazlıların gruptaki rakipleri saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

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Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri belli oldu! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler ve BJK kaçıncı torbada yer alıyor?
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