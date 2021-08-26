Beşiktaş’ın muhtemel ŞL rakipleri belli oldu! Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler ve BJK kaçıncı torbada yer alıyor?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri, siyah beyazlı taraftarlar başta olmak üzere milyonlarca futbolsever tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turunun tamamlanması ile organizasyona katılacak takımlar da netlik kazandı. Böylelikle, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Öte yandan, Beşiktaş kaçıncı torbada yer alıyor sorusu da yanıt buldu. Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri arasında Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG ve Manchester City gibi takımlar bulunuyor. Peki, Beşiktaş kaçıncı torbada yer alıyor? İşte, BJK ŞL rakipleri ve diğer bilgiler
eşiktaş, Benfica, Shakhtar Donetsk ve Salzburg'un Şampiyonlar Ligi Play-off turunda gruplara kalması nedeniyle Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.
Siyah-beyazlıların gruptaki rakipleri saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund
3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg