Ronaldo Premier Lig’e mi dönüyor! Manchester City’nin teklifi ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Premier Lig mi oluyor? Portekizli yıldızın bir süredir Juventus'ta mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.
Ronaldo'nun adı Messi transferi sonrası PSG ile de anılmaya başladı. Fakat Ronaldo'yu yakından takip eden bir diğer takım da Manchester City.
RONALDO'NUN MENAJERİ APAR TOPAR TORİNO'YA GELDİ!
Sky İtalia haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Manchester City ile transfer görüşmeleri sırasında acil olarak Ronaldo ve Juventus ile görüşmek için Torino'ya geri döndü.
MANCHESTER CİTY TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR
Tottenham'ın Harry Kane için 190 milyon Euro istemesinin ardından transferden vazgeçen Manchester City rotasını Ronaldo'ya çevirdi ve oyuncuyu transferi bitirmek için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
SAATLER İÇERİSİNDE TRANSFER GELİŞMESİ YAŞANABİLİR
Bir İddia da Mundo Deportivo'dan geldi. Haberde, Ronaldo'nun da Manchester City gitmek istediği ve transferle ilgili saatler içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
JUVENTUS ŞART KOYDU
İtalyan medyasından da transferle ilgili gelişmeler aktarılıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Juventus yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile yapılan görüşmede Ronaldo'nun bonservissiz şekilde takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini tekrarladı.
28-30 MİLYON EURO'LUK BİR ÜCRET TALEP EDİLİYOR
Juventus'a, Ronaldo için henüz bir teklif yapılmadı. Juventus Ronaldo için yıllık 28-30 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor.