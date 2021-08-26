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Giriş Tarihi: 26.8.2021 13:07 Son Güncelleme: 26.8.2021 13:47

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Karagürmük maçını Cüneyt Çakır, Kasımpaşa-Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Altay-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu ve Giresunspor-Trabzonspor maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Ağustos Cuma

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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