Yeni Malatya’nın keyfi yerinde

Ev sahibi 45’te Adem Büyük ile öne geçerken, 68’de Tetteh farkı ikiye çıkarıp maçın da skorunu belirledi
Göztepe galibiyetinin ardından G.Antep FK'yı evinde konuk eden Yeni Malatyaspor2-0 kazanıp 6 puana ulaştı. İlk yarının son dakikasında savunma arkasına sarkan Adem Büyük,sarı-siyahlıları 1-0 öne geçirdi. G.Antep ikinci yarıda beraberlik için yüklenirken, hızlı hücumlarla gol arayan İrfan Buz'un takımı, bu kez 68'de Tetteh ile aradığını buldu ve farkı ikiye çıkarıp maçın da skorunu belirledi: 2-0. Yeni Malatyaspor,Gaziantep FK ile oynadığı 5. maçındailk kez galibiyet sevinci yaşadı.