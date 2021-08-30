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Giriş Tarihi: 30.8.2021 20:23 Son Güncelleme: 30.8.2021 20:26

Alanyaspor'da teknik direktör adayları belli oldu! Okan Buruk ve Levent Şahin sürprizi...

DHA
Alanyaspor’da teknik direktör adayları belli oldu! Okan Buruk ve Levent Şahin sürprizi...

Süper lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Alanyaspor yönetimi, vakit kaybetmeden teknik direktör adaylarını belirledi. Edinilen bilgilere göre, yönetimin; temasa geçtiği adaylar arasında Okan Buruk, Levent Şahin, Tayfun Korkut, Şenol Can ve Francesco Farioli bulunuyor.

Alanyaspor yönetiminin takımın başına getirmek istediği isimler arasında en güçlü aday olarak Okan Buruk gözükse de tecrübeli teknik adamın yönetimden istediği yıllık ücret ve transfer şartının bu ihtimali zora soktuğu belirtildi.

Alanyaspor eski yardımcı antrenörlerinden olan Francesco Farioli'nin de hali hazırda Fatih Karagümrük'te görev yapıyor olması nedeniyle Alanyaspor yöneticileri arasında bu durum etik olmaz düşüncesiyle olumsuz olarak karşılandı.

FAVORİ LEVENT ŞAHİN

Alanyaspor yönetiminde Levent Şahin, Tayfun Korkut ve Şenol Can'ın ismi de masaya yatırıldı. Tayfun Korkut'un uzun yıllardır Süper Lig'den uzak olması, Şenol Can'ın ise Kasımpaşa'da da su yüzüne çıkan lisans sorunu yönetime geri adım attırdı

Bu gelişmeler neticesinde, Akdeniz ekibinde ibre Levent Şahin'e döndü. 8 yıl boyunca Fatih Terim ile birlikte hem milli takım hem de Galatasaray'da tecrübeler kazanan Levent Şahin, yönetimin en sıcak baktığı isim haline geldi. Turuncu-yeşilli yönetim kısa süre içerisinde takımın başına getireceği teknik direktöre karar verecek.

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Alanyaspor'da teknik direktör adayları belli oldu! Okan Buruk ve Levent Şahin sürprizi...
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