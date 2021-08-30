İstanbul’a gelmesi bekleniyordu! Fenerbahçe’de Hidemasa Morita transferi iptal oldu...

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına yoğunluk veren Fenerbahçe, orta saha transferi için Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita ile anlaşma sağlamıştı. Japon oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde, yaşanan son dakika gelişmesi transferi iptal ettirdi.
Oyuncuyla anlaşma sağlayarak pazartesi akşamı İstanbul'a getirmeyi planlayan yönetim, Santa Clara kulübüyle anlaşamadı.
Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayınca ligde iddialı ve güçlü bir takım kurmak için oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.
SANTA CLARA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Portekiz'den yapılan açıklamada, "5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedik. Sözleşmede yazan 10 milyon € serbest kalma bedeli olmazsa transfere izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Morita, bu sezon Santa Clara'da 2'si lig, 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.