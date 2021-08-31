Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği On Numara çekiliş sonuçları 30 Ağustos 2021 akşamı canlı yayında belli oldu. 1 ile 80 arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan oyun her hafta iki gün düzenleniyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek olan çekilişin ardından kazandıran şanslı numaralar da belli oldu. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonuçları 30 Ağustos Pazartesi.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Pazartesi ve Cuma akşamları şans oyunu takipçilerinin karşısına çıkan On Numara saat 20:00'de canlı olarak gerçekleştiriliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.