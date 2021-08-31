Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos Pazartesi
Giriş Tarihi: 31.8.2021 07:11 Son Güncelleme: 31.8.2021 07:11

Dünün On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos Pazartesi

Dünün On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos Pazartesi

Pazartesi ve Cuma akşamları toplamda haftada iki kez düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. Son çekilişte 683.087,10 TL büyük ikramiye bir kişiye çıkmıştı. Şimdiki büyük ikramiye ve kazandıran numaralar ise merakla bekleniyordu. Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar.

Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği On Numara çekiliş sonuçları 30 Ağustos 2021 akşamı canlı yayında belli oldu. 1 ile 80 arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan oyun her hafta iki gün düzenleniyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek olan çekilişin ardından kazandıran şanslı numaralar da belli oldu. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonuçları 30 Ağustos Pazartesi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi ve Cuma akşamları şans oyunu takipçilerinin karşısına çıkan On Numara saat 20:00'de canlı olarak gerçekleştiriliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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Dünün On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos Pazartesi
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