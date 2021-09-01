Fenerbahçe, Diego Rossi transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, MLS takımı Los Angeles FC'den Uruguaylı oyuncu Diego Rossi'yi kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan yeni transfer, 9 numaralı formayı giyecek.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego" ifadelerine yer verildi.
Diego Rossi, imzaların ardından şöyle konuştu:
"Benim için oldukça uzun bir gün oldu. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Fenerbahçe'de olmak benim için bir onurdur."