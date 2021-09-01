Fenerbahçe, Diego Rossi transferini resmen açıkladı!

Diego Rossi, imzaların ardından şöyle konuştu:

"Benim için oldukça uzun bir gün oldu. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Fenerbahçe'de olmak benim için bir onurdur."