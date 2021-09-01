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Giriş Tarihi: 1.9.2021 22:51 Son Güncelleme: 1.9.2021 22:52

Fenerbahçe, Diego Rossi transferini resmen açıkladı!

DHA
Fenerbahçe, Diego Rossi transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, MLS takımı Los Angeles FC'den Uruguaylı oyuncu Diego Rossi'yi kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan yeni transfer, 9 numaralı formayı giyecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego" ifadelerine yer verildi.

Diego Rossi, imzaların ardından şöyle konuştu:

"Benim için oldukça uzun bir gün oldu. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Fenerbahçe'de olmak benim için bir onurdur."

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Fenerbahçe, Diego Rossi transferini resmen açıkladı!
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