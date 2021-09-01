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Giriş Tarihi: 1.9.2021 18:46 Son Güncelleme: 1.9.2021 19:01

Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

Son dakika haberi… Avrupa futbolunda birbirinden dikkat çekici ve damga vuran imzaların atıldığı yaz transfer dönemi, geçtiğimiz gece itibarıyla sona erdi. Ronaldo ve Messi’nin takımlarını değiştirdiği bu transfer döneminde, bazı yıldız oyuncular kendilerine kulüp bulamadı. İşte Avrupa’da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte boşta kalan o isimler…

Son dakika… Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonu transfer dönemi, son yılların en hareketli ve sürpriz imzaların atıldığı transfer dönemi oldu. Ronaldo, Messi, Lukaku, Sergio Ramos gibi dünya yıldızlarının transfer edildiği bu dönem, son yıllara net bir şekilde damga vurdu.

Dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun takımlarını değiştiği yaz transfer döneminde, birçok dünya yıldızı da boşta kaldı.

Listede, yolu Süper Lig'den geçmiş veya şu an Süper Lig kulüpleriyle anılan birçok isim var…

İşte o isimler…

Serge Aurier

Ángel Romero

Nicolas N'Koulou

Clément Grenier

David Luiz

Gastón Ramírez

Franck Ribéry | Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Süper Lig ekibi Karagümrük, Fransız yıldız Ribery ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Fernando

Hatem Ben Arfa

Rafael

Jack Wilshere

Eliaquim Mangala

Shkodran Mustafi

Marko Marin

Radamel Falcao

Sebastian Giovinco

Youssef Aït Bennasser

Roman Neustadter

Oumar Nıasse

Ali Adnan

Javıer Pastore

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Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
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