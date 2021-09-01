Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler

Son dakika… Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonu transfer dönemi, son yılların en hareketli ve sürpriz imzaların atıldığı transfer dönemi oldu. Ronaldo, Messi, Lukaku, Sergio Ramos gibi dünya yıldızlarının transfer edildiği bu dönem, son yıllara net bir şekilde damga vurdu.
Dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun takımlarını değiştiği yaz transfer döneminde, birçok dünya yıldızı da boşta kaldı.
Franck Ribéry | Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Süper Lig ekibi Karagümrük, Fransız yıldız Ribery ile ciddi şekilde ilgileniyor.
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