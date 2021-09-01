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Giriş Tarihi: 1.9.2021 07:37

Yeni Sosyal Medya düzenlemesi maddeleri belli oluyor! Sosyal medya düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?

Yeni Sosyal Medya düzenlemesi maddeleri belli oluyor! Sosyal medya düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya düzenlemesi açıklamasının ardından düğmeye basıldı. Meclis’te açılır açılmaz ilk gündem maddesi olacak olan konuyla ilgili olarak dijital mecralardaki yalan haberlerin ve dezenformasyonun önüne geçilmesi amaçlanırken bu noktada “Sosyal medya düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcı sayısına erişen Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralarda güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven paylaşımlara yaptırım uygulanacak. Peki, Yeni Sosyal medya düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Yeni sosyal medya düzenlemesi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gelen son bilgiye göre ise bu düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrası kapsamındaki kriterlere göre belirlenecek düzenleme ile ilgili binlerce kişi "Sosyal medya düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte sosyal medya düzenlemesi maddelerine ilişkin detaylar...

Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak. Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na sosyal medya suçları da eklenecek. Sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve yapanlara 5 yıla kadar, hakaret eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor.

24 SAAT SÜRE VERİLECEK

Düzenlemenin iki ayağı olacak. Bunlardan biri sosyal medya sağlayıcıları, diğeri ise bu suçları işleyen kişiler olacak. Sosyal medya sağlayıcılarına paylaşımları kaldırmaları için 24 saat süre verilmesi, bunu yapmadıkları takdirde ise para cezası verilmesi gündemde. Bu para cezası 5 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Sosyal medya sağlayıcıları cezalara rağmen paylaşımları kaldırmıyorsa en son yaptırım ise Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması.

AK Parti, Almanya, Singapur, Rusya ve Avustralya örnekleri inceleniyor. 2017 yılında Almanya'da yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine göre nefret söylemi içeren, başkalarının haklarını ihlal eden hesapların 24 saat içerisinde sosyal medya sağlayıcıları tarafından kaldırılması zorunluluğu bulunuyor. Paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sağlayıcılarına 50 milyon avro para cezası veriliyor.

Singapur'da ise bu tür eylemde bulunan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Rusya sosyal medya platformlarına bu tür paylaşımları 24 saat içerisinde silme zorunluluğu getirirken, bunu yapmayan sosyal medya sağlayıcılarına 1,5 milyon ruble cezası veriliyor. Avustralya'da ise sosyal medya sağlayıcılarına cirosunun yüzde 10'u kadar para cezası veriliyor. Bütün bunları değerlendiren AK Parti, Almanya modeline sıcak bakıyor.

Sosyal medya ile ilgili geçen yıl ilk adım atılmış, sosyal medya sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

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Yeni Sosyal Medya düzenlemesi maddeleri belli oluyor! Sosyal medya düzenlemesi nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?
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