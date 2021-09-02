Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İŞKUR TYP işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:45

İŞKUR TYP işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR TYP işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Okullara hizmetli alımı ve toplum yararına programlar kapsamında çeşitli kurum ve pozisyonlara yapılan personel alımlarına ilişkin İŞKUR TYP işçi alımı başvuru süreci araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilindiği üzere MEB bünyesine 5 bin 872 personelin alınacağını ifade etmişti. Hal böyleyken binlerce vatandaş “İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, okullara hizmetli alımı başvuruları ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden yapılıyor. Peki, 2021 TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar ve alımlara ilişkin ilanlar...

İŞKUR TYP işçi alımı başvuru süreci binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Toplum Yararına program kapsamında bakanlık bünyesine bağlı kurumlara çeşitli pozisyonlarda (okullara hizmetli... vs) alımların yapıldığı biliniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde MEB bünyesine 5 bin 872 personelin alınacağı müjdesini duyurmuştu. Buna göre; İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte personel alımlarına ilişkin şartlar, başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

İŞKUR TYP personel alımları başladı! 2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak?

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

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KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

**İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR BİLGİ PAYLAŞMAMIŞTIR.

DETAYLARA İLANLAR İÇERİSİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

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İŞKUR TYP işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
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