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Giriş Tarihi: 2.9.2021 17:14 Son Güncelleme: 2.9.2021 17:29

Son dakika: Beşiktaş'tan Miralem Pjanic atağı! Barcelona ile görüşmelere başlandı...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’tan Miralem Pjanic atağı! Barcelona ile görüşmelere başlandı...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Barcelona'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in transferi için görüşmelere başladı. Siyah beyazlılar, transferi bitirip Pjanic'i gece yarısı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Beşiktaş daha önce Gedson Fernandes ile ilgilenmiş fakat Benfica oyuncuyu bırakmamıştı.

Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettiren Beşiktaş, transferin son günlerinde bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmanın peşinde.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele edebilecek iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Siyah beyazlılar, Barcelona forması giyen Pjanic'i kiralamak için görüşmelere başladı. Bu sezon Ghezzal, Rosier, Batshuayi, Teixeira gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Pjanic için de istekli.

SON DAKİKA: PJANİC GECE YARISI İSTANBUL'A GELEBİLİR!

Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Barcelona ile anlaşma sağlamak üzere. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Transfer bitirilirse oyuncunun gece yarısı İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

A Spor muhabiri Sercan Dikme ise Miralem Pjanic ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini yazdı.

Pjanic, daha önce Roma ve Juventus gibi takımlarda da forma giymişti.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Miralem Pjanic atağı! Barcelona ile görüşmelere başlandı...
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