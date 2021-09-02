Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 2.9.2021 19:40 Son Güncelleme: 2.9.2021 19:41

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı

Süper Lig’in 4. Haftasından lider Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk edecek. İlk 3 haftayı kayıpsız kapatan bordo-mavili ekip ve 2 galibiyet tek beraberlik sahibi Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırmak için yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadeleyi televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Averaj ile ilk sırada yer alan bordo mavili ekip Galatasaray karşısında galip gelerek liderliğini pekiştirmek isterken, sarı-kırmızılı ekipse 3 puanın sahibi olarak ligin zirvesine yerleşmeyi hedefliyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olanlar ise Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detayları ile ilgili olarak "Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar şöyle;

  • Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray maçında ilk düdük 12 Eylül 2021 Pazar günü çalacak. Maçın yayın kanalı ve saati ise henüz belli olmadı.



GALATASARAY'DA OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN LİSANSI ÇIKARILDI

Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, transferinde eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında Oğulcan Çağlayan'a lisans vermedi.

Galatasaray Kulübünün, yasal süreci devam ettirerek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Oğulcan Çağlayan'a verilen bir milyon 200 bin avro ve 506 bin 275 lirayı Çaykur Rizespor'a ödemesiyle TFF, sezonun geride kalan bölümünde forma giyemeyen sarı-kırmızılı futbolcunun lisansını çıkardı.


Oğulcan Çağlayan transferinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verdi. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onadı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmazken, Galatasaray Kulübü ve Oğulcan Çağlayan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitti.

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Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı
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