Yeni hedef Levan

TFF’nin kuralı gereği 1997 ve üstü doğumlu yabancı futbolcu arayan Trabzonspor, Gürcü sol bek Levan Kharabadze’ye yöneldi
Yabancı transferlerini büyük oranda tamamlayan bordo-mavililer Futbol Federasyonu'nun koyduğu yabancı kuralı gereğince 1997 ve üstü doğumlu oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Dinamo Batumi'den Azarovi'ye teklif götüren ancak yüksek maliyet nedeniyle olumlu yanıt alamayan Trabzonspor, yineGürcistan'dan 2000 doğumlu LevanKharabadze'yi listesine dahil etti. Sol bek oyuncusu için temas kuran Fırtına, kulübü Dinamo Tiflis ile görüşmelere başladı. 21 yaşındakigenç futbolcu daha önce İsviçre'ninünlü ekibi Zürih'te forma giymişti.
ÖMÜR'DEN İYİ HABER
SON oynanan Giresunspor mücadelesinde aldığı darbe sonucu uyluk problemi yaşayan ve sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Trabzon'a dönecek olan 22 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu ve Galatasaray mücadelesinde oynayacağı ifade edildi.