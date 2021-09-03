Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray NFT nedir, diğer kripto paralardan farkı ne? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak ve koleksiyon halka arz tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:13 Son Güncelleme: 3.9.2021 13:14

Galatasaray NFT nedir, diğer kripto paralardan farkı ne? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak ve koleksiyon halka arz tarihi belli oldu mu?

Galatasaray NFT nedir, diğer kripto paralardan farkı ne? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak ve koleksiyon halka arz tarihi belli oldu mu?

Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile kulübün sezon boyunca önemli olaylarını vurgulayan koleksiyonunu halka arz edeceğini duyurdu. Sarı kırmızılı renklere gönül veren binlerce taraftarla beraber birçok vatandaş bu duruyu sonrası “NFT nedir, ne anlama gelir, Galatasaray NFT ne zaman çıkacak, halka arz tarihi nedir?” soruları gündeme taşındı. Spor Kulübü bu projeyi hayata geçirmek adına çeşitli markalarla da işbirliğine gitmişti. Peki, Galataray NFT nedir, ne anlama gelir? İşte halka arz tarihleri ve tüm detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. NFT koleksiyonu ile Spor kulübüne dair çok önemli koleksiyonu halka arz edeceğini duyuran sarı kırmızılı kulüp milyonlarca taraftarının da gündemindeki yerini aldı. Konuyla alakalı sosyal medya üzeriden kısa bir film yayınlayan kulübün bu duyurusu sonrası "NFT nedir, ne anlama gelir, Galatasaray NFT ne zaman çıkacak, halka arz tarihi nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray NFT koleksiyonu halka arz tarihleri ve merak edilenler...

Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu’nu savcılığa şikayet etti

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.

Aynı zamanda Galatasaray Futbol Kulübü'nün benzersiz anlarla dolu tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.

NFT nedir, ne işe yarar? NFT hakkında bilgiler!

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti.Tüm dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri.

NFT nedir, ne işe yarar? NFT hakkında bilgiler!

İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:

Legendary: 1 Ekim 2021

Mythical: 8 Ekim 2021

Iconic: 15 Ekim 2021

NFT nedir, ne işe yarar? NFT hakkında bilgiler!

NFT NEDİR?

NFT, yani "Non-Fungible Token", içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran "benzersiz dijital varlık" olarak tanımlanıyor. Temelleri 2017'de Ethereum'da atılan NFT'ler 2021'de kripto para dünyasının en popüler konularından biri haline geldi. Bugün NFT'ler yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberleri | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, devlet ödeyecek
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nedir?
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına mirasından pay vermişti...
SON DAKİKA | Bülent Eczacıbaşı'ndan silahlı korumalarıyla baskın! Bodrum bu skandalı konuşuyor
Son dakika haberler | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Başkan Erdoğan'ın o sözleri dikkat çekmişti! Türkiye'den rekor üstüne rekor
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray NFT nedir, diğer kripto paralardan farkı ne? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak ve koleksiyon halka arz tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA