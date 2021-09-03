Galatasaray NFT nedir, diğer kripto paralardan farkı ne? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak ve koleksiyon halka arz tarihi belli oldu mu?

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.

Aynı zamanda Galatasaray Futbol Kulübü'nün benzersiz anlarla dolu tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.