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Giriş Tarihi: 3.9.2021 12:06 Son Güncelleme: 3.9.2021 12:19

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'den transfer ve Lugano sözleri

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi’den transfer ve Lugano sözleri

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Los Angeles FC takımından transfer ettiği Uruguaylı golcü Diego Rossi açıklamalarda bulundu. Rossi, "Fenerbahçe'yi zaten biliyordum. Teklif geldiğinde biraz daha maçlarını izledim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Los Angeles FC takımından transfer ettiği Uruguaylı golcü Diego Rossi açıklamalarda bulundu.

İşte Diego Rossi'nin açıklamaları...

"Yeni sezon için çok motiveyim. Takımıma yardım edip burada kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir camia olduğundan bahsetti.

Umarım çok fazla gol atarım. Öncelikle amacım takımıma yardım etmek, önemli olan bu. Goller de gelecektir. Umarım taraftarlarımızın beklentilerini karşılarım. Fenerbahçe'yi zaten biliyordum. Teklif geldiğinde biraz daha maçlarını izledim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Amerika'da yıllar boyu oynadım. Eski takımı da teşekkür ediyorum. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Buraya gelmek de benim için büyük bir adım."

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'den transfer ve Lugano sözleri
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