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Giriş Tarihi: 4.9.2021 12:04

Beşiktaş kulübünün toplam borcu açıklandı!

İHA
Beşiktaş kulübünün toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü’nün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı. Beşiktaş’ta mart ayında toplam borç 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanmıştı.

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştiriliyor. Toplantıda üyeleri bilgilendiren Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcu ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 TL olarak belirtildi. Beşiktaş da dernek borcu da 520 milyon 638 bin 315 TL şeklinde ifade edildi.

Beşiktaş'ta mart ayında toplam borç 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanmıştı.

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Beşiktaş kulübünün toplam borcu açıklandı!
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